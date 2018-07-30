Новинского охраняет сотрудник ФСБ

Опознан личный охранник украинского олигарха Новинского. Он является сотрудником ФСБ и в тоже время является начальником службы безопасности экзархата Русской православной церкви в Украине.

Личным охранником украинского народного депутата от «Оппозиционного блока» Вадима Новинского является работник Федеральной службы безопасности России. В то же время этот человек является начальником службы безопасности экзархата Русской православной церкви в Украине. Об этом сообщил один из координаторов группы «Информационное Сопротивление» Константин Машовец.

Как сообщал 24 канал, 27 июля Вадим Новинский посетил в Киеве так называемый крестный ход, который организовала Украинская православная церковь московского патриархата по случаю 1030 лет со Дня Крещения Руси.

«Знакомьтесь, возле Новинского его личный охранник и по совместительству начальник службы безопасности экзархата РПЦ в Украине, а вернее «очень верующий» куратор от ФСБ РФ, на которого замкнута нелегальная резидентура по церковной линии в Украине – такой себе «адъютант его превосходительства» (кстати, его любимый фильм», – говорится в сообщении ИС.

Подчиненные охранника Новинского, характеризуют его как «истинного арийца», реального долларового миллионера, «потому что кассу на половину деребанит и заведует всеми «ключами» от церковно-приходных касс УПЦ МП в Украине (ежемесячно гонцы ездят в Москву с кэшем на Лубянку)».

Также известно, что этот работник ФСБ любит дорогие автомобили и шикарных женщин, «которых полностью обеспечивает за счет пожертвований прихожан УПЦ МП».

«Старомодный, не использует мобильный телефон и интернет, предпочитает передавать устные и шифрованные послания от Центра Новинскому», – отметил Машовец.

Опубликовано фото и заместителя охранника Новинского – это более таинственный человек, потому что, по данным «Информационное Сопротивление», отвечает за оперативную работу и связь с агентурой в Украине.

Напомним, что официальное число участников Крестного хода московского патриархата 27 июля превышает фактическое более чем в десять раз.

«Информационное Сопротивление»