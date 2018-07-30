Российские хакеры атаковали швейцарскую лабораторию анализирующую «Новичок»

Информационные ресурсы лаборатории занимающаяся вопросами химических, биологических и ядерных угроз подверглась массированной хакерской атаке российской группы Sandworm.

Швейцарская лаборатория Spiez, которая специализируется на предотвращении химических, биологических и ядерных угроз, вероятно, была атакована группой хакеров, связанных с Россией. Об этом сообщает швейцарское издание «Blick».

Лаборатория в кантоне Берн, вероятно, стала мишенью для хакеров из-за ее роли в расследовании отравления Сергея и Юлии Скрипаль в британском городе Солсбери. Лаборатория привлекалась к экспертизе нервно-паралитического вещества, которое было использовано для отравления.

Хакеры из группы Sandworm, связанной с российским правительством, представлялись членами организационного комитета лаборатории и распространили документ с инструкциями о предстоящей конференции по химическому оружию, запланированной на сентябрь.

Документ в формате Word содержал информацию о конференции. В файл также была внедрена ​​вредоносная программа.

Киберпреступники использовали поддельный адрес электронной почты и нацеливались на экспертов по химическому оружию, приглашенных на конференцию.

«Кто-то действовал от имени лаборатории. Мы немедленно проинформировали участников конференции, что документ не наш, и указали на опасность», – сказал Курт Мюнгер из Федерального управления гражданской защиты.

По его словам, взлом вызвал ограниченный вред. «Сама лаборатория не зарегистрировала никакого оттока данных», – подтвердил Мюнгер.

В этом году хакеры уже атаковали несколько организаций в Швейцарии. Федеральная разведывательная служба сообщала о внутренних атаках на «различные международные спортивные федерации», в том числе на Международный олимпийский комитет в Лозанне.

«Blick»