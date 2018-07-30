На Крестный ход в Киеве РПЦ вывело вдесять раз меньше заявленного количества участников

Официальное число участников Крестного хода московского патриархата 27 июля превышает фактическое более чем в десять раз.

Аэрофотосъемка Крестного хода организованного московским патриархатом в Киеве позволяет усомнится в заявленном количестве участников. По оценке на своей странице в Facebook Центра религиозных исследований по вопросам становления «Українська Помісна Православна Церква» Киевского патриархата число участников не превышало 20 тыс. человек.

«И где здесь 200 000 ?! Пропаганду УПЦ МП и деньги В. Новинского дали лишь 17 тыс. человек – это все на что они способны !!!», – говорится в сообщении.

І де тут 200 тисяч?! І де тут 200 тисяч?! Пропоганда УПЦ МП і гроші В. Новинського дали лише 17 тис. осіб — ЦЕ ВСЕ НА ЩО ВОНИ ЗДАТНІ!!! Опубліковано Українська Помісна Православна Церква П'ятниця, 27 липня 2018 р.

«Сегодняшний митинг УПЦ МП с высоты птичьего полета. Горка на половину пустая. Общее количество не более 17 000 человек», – добавили позже.

Сьогоднішній мітинг УПЦ МП з висоти пташиного польоту. Гірка на половину пуста. Загальна кількість не більше 17 тисяч осіб. Опубліковано Українська Помісна Православна Церква П'ятниця, 27 липня 2018 р.

Напомни, что по имеющейся информации за участие в Крестном ходе организованного Московским патриархатам участникам платили по 200 гривен. Журналистам удалось записать момент получения гонораров за участие в организованном московским патриархатом Крестного хода в Киеве.

Уже известно, что по 200 гривен каждому платили за участие в Крестном ходе, организованном в Киеве московским патриархатом. Корреспонденту телеканала «Прямий» удалось отснять кадры как одной из групп людей, которые участвовали в пропагандистском мероприятии, раздают деньги у метро «Арсенальная».

Люди выстроились в очередь, когда с ними рассчитывались, а потом разбежались.

На вопрос журналиста ответили, что ничего не получали, или отмалчивались.

Ранее сообщалось, что участница крестного хода украинского экзархата РПЦ развернула флаг РФ в Киеве, а монах называл войну за свободу и независимость Украины – «большим грехом».

«Українська Помісна Православна Церква»