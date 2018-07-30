В России серьезно занялись вопросом контроля Интернета и социальных сетей

В условиях дефицита бюджета выделяются средства на исследования связанные изучением методов и способов контроля социальных сетей.

Госдума РФ выделила 4 миллиона рублей на исследование, которое позволит узнать, как эффективнее контролировать социальные сети. Об этом сообщает российское издание «Коммерсант».

По его информации, Госдума 27 июля объявила конкурс на проведение исследования правового регулирования соцсетей за границей для дальнейшей разработки аналогичного законопроекта в России. Победитель будет назван 30 августа.

Среди прочего Госдума хочет проанализировать механизмы, регулирующие вопросы этики использования информационных материалов, персональных данных и ответственность за нарушение правил использования соцсетей.

В техническом задании к исследованию отмечается, что основными направлениями законодательного урегулирования должны быть «защита прав граждан, обеспечение безопасности РФ и упорядочение распространения информации и обмена данных между пользователями соцсетей».

По информации издания, также к 30 ноября Госдума получит результаты исследования Высшей школы экономики о том, как за границей регулируется работа мессенджеров.

«Коммерсант»