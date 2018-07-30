Путинская криминальная империя создает себе рабов. О национальных языках в России

Империя делает еще одну попытку унизить когда-то захваченные и порабощенные народы. Империя уничтожает саму основу культуры любого народа – его язык.

Владимир Путин решил, что языки народов России надо добить окончательно, чтобы потом, по всей видимости, когда лет через сто все перестанут помнить родной татарский или калмыцкий, убрать слово «федерация» и назвать территорию «Великая Россия». Империя делает еще одну попытку унизить когда-то захваченные и порабощенные народы, пишет профессор Государственного университета Илии Олег Панфилов на страницах «Крым.Реалии».

Позолоченный монумент ВДНХ в Москве, кажется, выглядит издевательски – «братские» народы «дружной семьей» представляют государство, которое над ними издевается несколько последних веков. 10 апреля в Государственную думу России группой депутатов всех фракций был внесен законопроект, согласно которому «преподавание и изучение государственных языков республик РФ осуществляется на добровольной основе, не в ущерб преподаванию и изучению государственного языка РФ; право на изучение родного языка из числа языков народов РФ реализуется в пределах возможностей, предоставляемых системой образования с учетом потребностей обучающихся и их родителей». Многие люди из тех, кто вышел на улицы протестовать, поняли идею законопроекта так, как задумывали законодатели – о родных языках можете забыть, поскольку все должны говорить по-русски.

Странное дело, но в России до сих пор при переписи населения в анкете есть раздел «национальность», а названия субъектов Российской Федерации отражают эти национальности. Теперь, согласно задумке законодателей, должен исчезнуть главный признак нации – язык, потому что так захотелось кремлевским идеологам создания новой «Великой России», жители которой должны изъясняться только на одном, понятном вождю языке.

Когда Государственная дума 19 июня в первом чтении принимала законопроект, внук наркома иностранных дел СССР, ныне идеолог официального «русского мира» Вячеслав Никонов посетовал на либеральность российской власти: мол, вон «в Индии, например, говорят на более чем 400 языках, в Папуа Новой Гвинее – на более чем 850 языках. Но ни в одной стране мира нет такого, чтобы в системе образования изучалось 59 языков, а преподавание шло на 30 языках. Это беспрецедентное достижение нашей страны».

Вячеслав Никонов назвал цифру – в России более 270 языков и наречий, что является беспрецедентным для современной страны. Одна проблема – председатель комитета по образованию и науке Госдумы России не стал уточнять, каким образом из маленькой Московии в 15 веке образовалось огромное государство, и добровольно ли вошли в это государство 190 народов.

Как так получилось, что совершенно разное по национальному, расовому составу население вдруг вынуждено говорить на одном языке, который является колониальным, а о добровольности просто речи быть не может. Ассимиляция захваченных народов происходила с помощью оружия и в результате гибели сотен тысяч человек, не хотевших становиться частью образующейся империи.

В 17-18 веках по всей Сибири и Дальнему Востоку прокатились кровопролитные войны – против оккупации по 100-150 лет боролись чукчи и юкагиры, буряты и хакасы, не было ни одного народа, который бы не сопротивлялся. То же самое происходило в Центральной Азии и на Кавказе. Местное население оккупанты называли «бусурманами» и «туземцами», часть насильно крестили, заставляли записывать себя подданными Российской империи прилагательным словом «русский».

Так появились «русские» Юсуповы, Кутузовы, Тургеневы, Аксаковы, теперь носители этих фамилий не хотят признавать своих предков – татар, которые в числе первых были ассимилированы и стали «русскими», для которых русский язык получился родным. И только поэты напоминали о прошлом: «Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы. С раскосыми и жадными очами!».

После появления законопроекта весной этого года начался скандал – в зависимости от предлагаемой степени ассимиляции он был бурный или его и вовсе почти не было. На самом деле, зачем бунтовать чувашам или осетинам, если на их родных языках уже почти не выходят газеты, а местное телевидение пользуется «родным» лишь по указанию сверху – положено хотя бы полчаса говорить на языке, который практически умер благодаря имперской политике ассимиляции. Единственным регионом, который возглавил движение сопротивления, стал Татарстан, и только благодаря тому, что почти в четырехмиллионной республике татарский язык сохраняется во многом благодаря самоотверженности интеллигенции и активистов национального движения.

Кремль начал давить на них в первую очередь, заставляя поменять точку зрения. Компромисс получился довольно странный – 24 июля Госдума приняла во втором чтении законопроект о свободе выбора изучения родных языков в школе, в том числе русского языка как родного. То есть теперь родители могут написать заявление руководству школы, чтобы их ребенок мог изучать родной язык.

В качестве компенсации «за страдания» для остальных русский язык тоже стал выборочным. Но проблема все равно остается – все обучение в российских университетах ведется только на русском языке, кроме факультетов национальной литературы и филологии. Поправка с учетом компромисса выглядит довольно коряво: «федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, начального общего и основного общего образования обеспечивают возможность получения образования на родных языках из числа языков народов РФ, изучения государственных языков республик РФ, родных языков из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка».

Еще в начале обсуждения законопроекта было предложено создать Фонд поддержки родных языков, который будет заниматься «проблемами науки в этой области, проблемами, связанными с выработкой соответствующих методик образования, вопросами подготовки учебников, пособий по родному языку и родной литературе, вопросами экспертизы этих учебников, вопросами продвижения их через федеральные государственные образовательные стандарты и примерные образовательные программы». Во втором чтении из законопроекта это предложение исчезло, скорее всего, по причине понимания, что дело пустое, теперь многие родители будут писать заявления об обучении своих детей на русском языке, поскольку у них нет иного выхода.

Тем не менее именно Татарстан остается лидером в сопротивлении имперской политике. За день до принятия поправок во втором чтении в Казани состоялся IX всероссийский форум татарских религиозных деятелей, на который съехались более одной тысячи делегатов из 69 регионов России. К ним обратился президент Татарстана Рустам Минниханов: «Сегодня мы через религию стараемся решать проблемы сохранения родного языка. В Татарстане, Башкортостане эти вопросы решить еще можно, а в других областях единственным местом остаются мечети. Поэтому мы опираемся на вас. Думаем, что и в будущем будем работать вместе для сохранения нашего родного языка и татарских национальных традиций».

Владелец Life News Арам Габрелянов опубликовал у себя в аккаунте на Фейсбуке слезный текст по поводу законопроекта о родных языках, адресовав обращение президенту Татарстана Рустаму Минниханову: «И читаю, и слышу, как глава Татарстана пытается хитро оспорить закон о языке. Недоволен тем, что только русский язык обязателен, остальные в России по желанию. Типа, мы – татары и должны обязательно учить татарский. Ну, если так, то тогда давайте, господин Минниханов, создавайте школы, где казанские татары будут учить свой язык, татары-мишаре – свой, касимовские – свой, тептяри – свой, и так далее. Не надо ничего придумывать. У великого Зидана его родители, кабилы из Алжира, спросили про то, кто он. Он удивился и сказал – конечно, француз! То же самое в России. Мы все русские, кто-то с армянскими корнями, кто-то с еврейскими, кто-то с татарскими. Это не зазорно считать себя русским и называть себя русским – это гордо! И забудьте слово россиянин – дурацкая выдумка Ельцина!».

Вот, собственно, и все. В тексте «русского» Арама Габриелянова выражена вся идея кремлевских имперцев. Власть послала обществу месседж: Россия не для того создавалась войнами и захватами, чтобы всякие «туземцы» могли игнорировать «великий и могучий». Логичнее в будущем переименовать национальные регионы, назвав их «Бывшая Северная Осетия-Алания» или «Бывшая Якутия». Еще проще было бы обозначать цифрами, порядковыми номерами.

Путин торопится, понимая, что будущее Российской империи на волоске из-за экономического коллапса, вслед за этим поднимется новая волна национального самосознания, когда захваченные когда-то народы припомнят империи все ее грехи. Путин торопится отодвинуть то время, попытаться в ближайшие десятилетия провести тотальную политику ассимиляции, уничтожив у народов самый главный индикатор самосознания – язык.

У каждого многонационального государства своя история, но более кровавой и антигуманной, чем у России, не было ни у кого. Теперь Кремль хочет укрепить свои завоевания окончательно.

Олег Панфилов, «Крым.Реалии»