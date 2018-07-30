На Крестном ходе московского патриархата в Киеве участникам платили деньги

Журналистам удалось записать момент получения гонораров за участие в организованном московским патриархатом Крестного хода в Киеве.

Уже известно, что по 200 гривен каждому платили за участие в Крестном ходе, организованном в Киеве московским патриархатом. Корреспонденту телеканала «Прямий» удалось отснять кадры как одной из групп людей, которые участвовали в пропагандистском мероприятии, раздают деньги у метро «Арсенальная».

Люди выстроились в очередь, когда с ними рассчитывались, а потом разбежались.

На вопрос журналиста ответили, что ничего не получали, или отмалчивались.

Ранее сообщалось, что участница крестного хода украинского экзархата РПЦ развернула флаг РФ в Киеве, а монах называл войну за свободу и независимость Украины – «большим грехом».

«Прямий»