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Новости

Суд по делу госизмене Януковича перенес дату начала прений сторон

«Украинская Правда»
30 июля 2018

Причина – в неявке стороны защиты подсудимого на заседание суда. Ранее суд планировал завершить рассмотрение дела о госизмене экс-президента Украины в июле.

Оболонский райсуд Киева перенес судебные прения по делу о государственной измене Виктора Януковича в связи с тем, что не пришли защитники обвиняемого. Об этом на заседании 30 июля сообщил председательствующий судья Владислав Девятко, предает «Украинская Правда».

«В судебное заседание явилась сторона обвинения, сторона защиты в судебные дебаты не прибыла», – сказал судья, добавив, что, таким образом, адвокаты Януковича «сорвали судебные дебаты».

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Девятко отметил, что 30 июля защита экс-президента подала в суд ходатайство «о якобы уважительности причин неявки и отложения судебного заседания».

«В этом заявлении защитники сообщают, что они не прибудут на судебные дебаты, поскольку находятся в Верховном суде, где рассматривается их вопрос об изменении подсудности данного дела», – сказал судья.

Он напомнил, что это уже третья попытка адвокатов Януковича изменить подсудность данного уголовного производства.

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«Суд вынужден объявить перерыв на завтра (31 июля, – ред.), на 10:00», – сказал Девятко.

18 июля судья по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича Владислав Девятко заявил, что суд перешел к судебным прениям, и что они запланированы на 30 июля.

Но защитники Януковича, несмотря на это, заявили, что намерены продолжить допрос свидетелей 20 июля.

20 июля адвокат Януковича показательно пришел в пустой суд.

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Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года в суде зачитали обвинительный акт в деле о пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины.

5 июля 2017 года Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

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Однако 11 декабря адвокат Виталий Сердюк, который участвует в процессе относительно расстрелов на Майдане, снова начал защищать Януковича в деле о госизмене.

С того времени суд допрашивает свидетелей.

В январе защита подавала список из 35 человек, которых просит допросить в суде в качестве свидетелей.

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Суд планировал завершить дебаты по делу Януковича в июле.

«Украинская Правда»

Tags: Виктор Янукович, Виталий Сердюк, госизмена, Россия, суд, Украина

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