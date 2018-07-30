На жизнь патриарха Киевского Филарета было совершено покушением

По информации УПЦ КП, на жизнь патриарха Филарета готовил покушение один из епископов, но обстоятельства не позволили реализовать преступный замысел.

Украинская православная церковь Киевского патриархата заявила, что один из ее епископов пытался совершить покушение на патриарха Филарета. Об этом говорится в журнале заседания синода от 27 июля, передает «Левый Берег».

Инцидент произошел 25 мая.

Заштатный епископ Севастьян (Возняк) вместе с сыном пришел вечером в неприемное время и в гражданской одежде к Филарету в его резиденцию. Тот как раз ужинал.

Экономка патриархии услышала шаги в коридоре и вышла из кухни. Епископ брызнул в нее из баллончика и вместе с сыном покинул резиденцию.

Севастьян был задержан, 20 июля ему избирали меру пресечения в Шевченковском районном суде Киева.

Синод пришел к выводу, что если бы под газ попал Филарет, то по причине его возраста это могло привести к тяжелым последствиям «вплоть до смерти». Поэтому священнослужители сочли действия Севастьяна покушением и лишили священного сана.

Преосвященный Севастьян (в миру Возняк Михаил Ярославович) был епископом Черниговским и Нежинским, но был освобожден от управления епархией в марте 2008 года по личной просьбе. При этом он самоустранился от руководства епархией задолго до этого, не совершал в ней богослужений и постоянно проживал в Киеве.

«Уволив преосвященного епископа Севастьяна (Возняка) за штат, Священный Синод надеялся, что как монах и священнослужитель он одумается, раскается и прекратит нарушение монашеских обетов. Вместо этого за десять лет указанный заштатный епископ настолько закоснел в грехе, что пришел к преступному умыслу – покушению на убийство предстоятеля церкви», – говорится в журнале.

«Левый Берег»