Россия пытается дискредитировать украинский проект «Стена», – Яценюк

Россия продолжает пропагандистско-дезинформационную войну против Украины. Очередным объектом выбран проект усиления украинско-российской границы, предусматривающий инженерное оборудование приграничной территории с целью усиления охрана и обороны.

Бывший премьер-министр Арсений Яценюк считает, что Россия пытается испортить имидж проекта «Стена», так как не хочет усиленной границы между странами. Об этом он рассказал в комментарии «Радио Свобода».

«Москва открыто не желает иметь границу между Украиной и Россией. Поэтому Кремль прилагает огромные усилия, чтобы помешать или дискредитировать любой пограничный проект», – говорит он.

При этом экс-премьер настаивает, что проект – полный успех. «Это часть одного из крупнейших достижений правительства после Майдана и усилий всего украинского народа: Восстановление обороноспособности страны», – заявляет он.

Яценюк называет ложными, «в стиле Геббельса», обвинения его в организации любых неправомерных действий, которые подпитывают «пропаганду Кремля».

«Даже если подрядчики и местные чиновники что-то украли (а расследованию придется это доказать в суде), каким образом может быть вовлечен в это премьер-министр?» – спрашивает он.

Бывший глава правительства утверждает, что его детище сумело прекратить контрабанду и незаконную миграцию, а также помогло Украине обеспечить безвизовый режим с ЕС и заложить основу для возможного членства в НАТО.

«Наши партнеры всегда давали понять, что Украина должна построить надежную границу с Россией», – отметил Яценюк.

Издание обратилось также к пограничникам с вопросом о надежности новой границы. Пограничник из Гоптовки Оксана Иванец признает, что стена не выдержит наступления российский войск, но считает, что не в этом ее суть.

«Она дает нам время организовать первую линию обороны, пока мы ждем прибытия Вооруженных сил», – пояснила она.

Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование дела о хищении бюджетных средств, выделенных на проект «Стена».

Должностных лиц Государственной пограничной службы и представителей бизнеса подозревают в коррупционных злоупотреблениях, в результате которых интересам государства нанесен ущерб в размере более 16,68 млн грн.

Министр внутренних дел Арсен Аваков прогнозирует, что строительство участка «Стены» в Харьковской области будет завершено до конца 2018 года.

В целом завершение строительства проекта запланировано на 2020 год.

На сегодняшний день «Европейский вал» охватывает лишь небольшую часть 2300-километровой восточной границы Украины с Россией.

Он состоит из 170 километров траншей, 72 километров ограждения, 165 километров патрульной дороги, 19 км наземной полосы, оборудованной сейсмическими датчиками для обнаружения движения объектов весом более 60 килограммов, и четыре пограничных поста с 17-метровыми сторожевыми башнями, оснащенными камерами наблюдения и тепловизорами.

«Радио Свобода»