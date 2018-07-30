Крестном ходе УПЦ МП в Киеве звучала российская пропаганда

Монах РПЦ заявил, что воевать за Украину – это большой грех. А на Крестном ходе организованном УПЦ МП попытались развернуть российский флаг.

Во время Крестного хода в Киеве, который 27 июля организовала УПЦ Московского патриархата, активистам удалось взять «интервью» у одного из монахов Почаевской лавры, уверявшего, что украинский язык «некрасивый и вторичный», а против «ЛДНР» нельзя воевать. Видео с откровениями монаха на своей странице в Facebook опубликовал пользователь Евгений Штурмак.

На вопрос, почему монах так коряво говорит на русском языке, он ответил, что переучивает себя.

Послухайте цього,ніби ,монаха… 😟Це один великий піпець !(В мене розмір голови 58,стандартна.)Але все це не міститься в ній… Опубліковано Штурмаком Євгеном П'ятниця, 27 липня 2018 р.

«Ну, по-русски красивее. А сам украинский язык это уже вторичное, оторванное от корней. Он не подходит нам. У нас даже службы на нем никогда не ведутся», – сказал монах.

Кроме того, он считает, что Украина не должна воевать за Донбасс, поскольку там, как и в Крыму, православные люди, а на прямой вопрос, кому принадлежит полуостров – Украине или России – он ответил, что православным.

«Воевать за Украину нельзя. Это – грех. Это братоубийственная война против православных. «ДНРовцы» – люди православные. Я хорошо их знаю, они приходили некоторые к нам. И они борются за свое дело, им бог помогает. Это безусловно божье дело. А в Украине власть безбожная, поэтому за Украину воевать – это грех», – заявил монах, который так и не назвал себя.

В центре Киева во время так называемого крестного хода верующих Украинской православной церкви Московского патриархата по случаю 1030-летия Крещения Руси одна из участниц развернула флаг России. Как передает «УНИАН», инцидент произошел на улице Грушевского недалеко от здания Кабинета министров.

Отмечается, что практически сразу после того, как женщина достала российский триколор, люди вокруг начали называть ее «провокатором».

Позже к ней подошли полицейские и сказали убрать флаг, который женщина несла перевернутым.

Кроме того в колонне был замечен мужчина, который нес фотографию с изображением главы русской православной церкви патриарха Кирилла.

«Украинско-Российское обозрение»