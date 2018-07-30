«Летние развлечения» предложенные оккупантами в ОРДЛО

Местные филиалы ФСБ продолжают искать «шпионов СБУ» среди баптистов, а местным жителям устраивать «отдых на природе», заставляя их рыть окопы.

Прошедшая неделя в ОРДЛО запомнилась прежде всего объявлением экстремистами баптистов в ОРЛО, их обвиняют в проукраинской позиции. Об этом и многом другом в обзоре Олега Полищука на страницах «Деловой Столицы» – главные события за прошедшую неделю, которыми выделились оккупированные территории Донбасса.

Кошмарить «экстремистов»-протестантов

Понятное дело, что каникулы для ОРДЛО – понятие весьма относительное. Летняя пора мало влияет на два армейских корпуса российской армии, оккупировавших отдельные территории Донетчины и Луганщины. На линии фронта всяческие «отпускники» ни на день не прекращают нарушать любое перемирие, сейчас имеющее красивое название «хлебное». При этом интенсивность обстрелов со стороны оккупантов уже традиционно увеличивается, лишь только с России подвезут очередной «гумконвой», как это наблюдалось во второй половине минувшей недели.

А в тылу продолжают свирепствовать в своей шпиономании местные филиалы ФСБ, закамуфлированные под «республиканские МГБ». Теперь их ключевыми жертвами являются религиозные общины, отказывающиеся обниматься с российскими оккупантами и их коллаборантами. Очевидно, что под это определение здесь подпадает любая конфессия, кроме православных Московского патриархата. Еще вначале июля волна закрытий молитвенных зданий прокатилась по ОРДО, ныне ж очередь кошмарить, прежде всего, различных протестантов за выдуманную «экстремистскую деятельность» дошла до ОРЛО.

Так, в луганскую организацию «Всеукраинского союза церквей евангелистов христиан-баптистов» гебисты пришли с обысками, абсолютно не скрывая, что поводом для этого стал отказ данного религиозного объединения регистрироваться в «ЛНР». Найденная в церкви любая литература, а также аудио и видео были сразу же объявлены «экстремистскими», для чего даже не потребовалась какая-то там экспертиза, но главный успех чекистов был не в этом. «МГБ ЛНР» удалось выведать «страшную тайну», о чем и было официально сообщено: «В религиозном объединении подвергали своих прихожан психологическому воздействию с применением психотропных препаратов и проповедовались идеи силового захвата республик Вооруженными силами Украины, а также поддерживались тесные связи с представителями украинских националистических вооруженных формирований».

Рыть окопы «на природе»

Как только заправилам российских оккупационных администраций дошло, что запрет всем бюджетникам вплоть до техперсонала и сторожей выезжать за пределы ОРДЛО привел к массовому увольнению оных с работы, была придумана новая гениальная идея. А именно: введение ограничений на выезд тем, кто имеет задолженность за коммуналку, будь ты хоть безработный, хоть пенсионер. Данное начинание уже запускается «исполнительной службой ДНР», но нет сомнений, что вскорости этот ценный опыт решит перенять и соседняя «ЛНР».

Подручные главаря всея ОРДО Захарченко вообще проявляют в деле «сохранения рабочих мест» большее рвение, чем луганские коллаборанты во главе с Пасечником. Например, именно в оккупированном Донецке нашли способ, чем дополнительно мотивировать работников местных предприятий, организаций и учреждений. Нет, речь не идет о повышении зарплат, которые в среднем по «ДНР» составляют 5 – 7 тыс. руб. (2 – 3 тыс. грн.). На это «из-за состояния войны» денег, само собой, нет. Зато война позволяет сплотить трудовые коллективы на своеобразных «выездах на природу».

Дело в том, что оккупанты как раз в июле стали активно прибегать к принудительному привлечению работников многих предприятий, расположенных в ОРДО, к выполнению работ по инженерному оборудованию боевых позиций частей и подразделений 1-го армейского корпуса ВС РФ, дислоцированного как раз на территории оккупированной Донетчины. Местных жителей в рабочее время заставляют совершенно бесплатно оборудовать блиндажи, рыть траншеи и окопы для «ихтамнетов» и «ихтамнетной» военной техники, причем своевременное выполнение таких работ внимательно отслеживают не местные боевики, а исключительно российские офицеры.

Плескаться в зеленой жиже на «курорте ДНР»

Если же отдельным людям в оккупации каким-то образом удалось уклониться от «помощи родной республике» и таки отправиться на вожделенный морской пляж, то выбор у них в этом невелик. Точнее, если ты не местная «шишка», все дороги преимущественно ведут тебя только на Азовское море в неподконтрольный Украине поселок Седово Новоазовского района Донецкой области, который за последние четыре года превратился в главный и единственный «курорт ДНР».

Седово нынче встречает курортников достаточно сурово, впрочем, современным жителям оккупированного Донбасса к жестким условиям быта не привыкать, главное, чтоб хоть в море поплескаться. Но вот с этим на минувшей неделе возникла неожиданная проблема, о которой стали сообщать в соцсетях многие отдыхающие. Здешняя морская вода и до этого, мягко говоря, не отличалась своей чистотой, а тут еще к берегу седовского пляжа стало прибивать зеленую пену с ужасным зловонием. При этом данная жижа больше смахивала не на некий процесс «цветения» моря, а на банальный результат несанкционированных выбросов с судов, заплывающих в эту полностью контролируемую Россией акваторию.

Экстремальности отдыха в Седово добавляют постоянные разгоны дискотек с помощью вооруженных автоматами боевиков за «нарушение общественного порядка». А особо «ватных» на всю голову встречают местные тиры, где слева направо располагаются мишени с портретами Арсения Яценюка, Юлии Тимошенко, Юрия Луценко, Арсена Авакова, Петра Порошенко и… немецкого канцлера Ангелы Меркель. Видимо, так в больном воображении адептов «русского мира» выглядит «политбюро фашистской хунты».

Олег Полищук, «Деловая Столица»