Почему на украинских деньгах будет портрет Порошенко?

Аласания конечно молодец. Там дальше скоро на День Независимости будет парад. Его тоже транслировать нельзя, на нём полюбому будет президент.

Томос это не религиозная фигня, это политическая фигня. Это такая невероятно важная геополитическая фигня, что возможно в историческом смысле она даже важнее безвиза в перспективе будущих десятилетий, пишет на своей странице в Facebook Александр Нойнец.

КП ничуть не лучше, чем МП, как церковь. Но гораздо лучше, как политическая организация тем, что не является агентом российского влияния.

Аласания конечно молодец. Там дальше скоро на День Независимости будет парад. Его тоже транслировать нельзя, на нём… Опубліковано Alex Noinets Неділя, 29 липня 2018 р.

Тот факт, что Порошенко каким-то я не знаю каким чудом выторговал, выпросил, выговорил у Вселенского патриархата томос – это событие, которое уже делает его историческим деятелем более значимым, чем все, кого мы тут видели за последние сто лет. Это историческое событие масштаба веков.

И что самое важное в этом событии – в отличие от всех остальных событий, которые были сделаны в каденцию Порошенко, это не сможет откатить следующий президент, даже если следующим президентом станет лично Медведчук.

Можно заново закрыться от безвиза. Можно распустить армию. Можно сдаться и проиграть в войне. Можно провести выборы на Донбассе и посадить Захарченко в Верховную Раду.

Но автокефалию назад так просто не откатишь в ближайшие триста лет. Вот почему если в Украине через пятьдесят лет будут деньги, но на них будут печатать портрет Порошенко. А портрет Аласании нигде не напечатают.

Александр Нойнец, Facebook