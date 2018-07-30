Это должен знать каждый: шокирующая правда о Трампе

Это шокирует, но сейчас четко понятно, что Дональд Трамп является пуделем Путина. Но нам надо чтобы весь мир понял почему, пока еще не поздно …

В 1990-е годы бизнес Трампа так много раз банкротом, что многие банки отказывались его кредитовать снова. Он обратился к российским олигархам (клике под руководством Путина) для финансирования своих проектов и отмывания их грязных денег для них. Это было, и дальше является большой частью его бизнеса. Он отмывает деньги для Москвы, пишет редакция «Avaaz.org».

«Мы не надеемся на банки. Все нужно финансирование мы получаем из России», – заявлял в 2014 году Эрик Трамп.

Это не предположение или гипербола. Есть горы доказательств. Бывший руководитель избирательной кампании Дональда Трампа, Пол Манафорт, имеет тесные связи с московскими олигархами, а сейчас находится в тюрьме в ожидании суда. Среди других обвинений есть и отмывания средств!

Пять фактов подкупа Трампа

Вот пять основных фактов сговора Трампа с организованной преступностью России, о которых должен знать каждый:

1 – Главным инвестором Trump Tower в Торонто был российско-канадский миллиардер, получивший средства, продав крупный сталелитейный завод в Украине почти за 1 млрд долларов. Одну десятую из этого, а именно 100 млн долларов заплатили кремлевском посреднику, вероятно в качестве взятки очень высоким чинам в России. Кто был председателем банка и профинансировал эту сделку? Можно утверждать – Владимир Путин.

2 – Трамп приобрел свой дом во Флориде в Палм-Бич за 41 млн долларов. Через несколько лет, без реальной причины роста цены, он продал его за почти 95 млн долларов, что сделало его дом самым дорогим в Америке в то время! Почему? Потому что его купил один большой российский олигарх. Мы еще не знаем, почему он фактически «подарил» Трампу 50 млн долларов. Но это классическая схема отмывания средств.

3 – Соглашения Трампа по недвижимости часто проводились за российские деньги обычно через подозрительные подставные компании. 77% апартаментов Трампа в Сохо куплено за наличные в таких таинственных компаний. По меньшей мере 13 человек со связями с российскими олигархами или бандитами жили в объектах недвижимости Трампа, среди которых был даже один топ-гангстер. А другой даже держал нелегальное казино прямо под апартаментами Трампа!

«Россияне имеют достаточно непропорционально большую долю во многих наших активах», – заявил в 2008 году Дональд Трамп младший.

4 – Трамповским финансовым брокером и «старшим советником» был Феликс Сатер – злодей, с судимостью в России, и который был известен как мафиози, который однажды порезал лицо человека сломанным бокалом (жертве наложили более 100 швов). Сатер помогал не создавать подставные компании, а также находить финансирование для трамповых проектов, включая строительство Trump Tower в Москве. Он также входит в круг приближенных к Путину людей. Вот один из емейл, который он написал адвокату Трампа, Майклу Коэну в ноябре 2015:

«Майкл, я договорился, чтобы Иванка посидела в личном кресле Путина за его столом в его рабочем кабинете в Кремле. Я привлеку Путина к этой программе и мы добьемся избрания Дональда. Мы оба знаем, что никто кроме нас не знает как этого достичь без тупости и жадности. Я знаю, как сыграть, и мы сделаем это. Друг, наш хлопака может стать президентом США, и мы можем это провернуть. Я сделаю так, чтобы вся команда Путина приняла это, я сделаю это », – цитировала New York Times 27 августа 2017 письмо Трампа.

5 – Вторым основным направлением бизнеса Трампа есть казино – классический инструмент для отмывания средств. Одно из его казино 100 раз обвинили в нарушениях федерального законодательства, которое обеспечивало защиту от отмывания средств, из-за чего чего было заплачено крупнейший в истории казино штраф за «умышленное нарушение» правил против отмывания денег. Трампа обязали осуществить юридическую и финансовую проверку всего его бизнеса для того, чтобы в дальнейшем предотвратить отмывание денег. Комментарий его старшего исполнительного директора был таким: «Дональд не оказывает проверок».

Общая картина

Путин – это бывший офицер КГБ, который использует химическое оружие, убивает людей в другие страны, вторгся в Украине, оккупировал Крым, сбил самолет MH17 из 300 пассажирами, помогает кровавом режима в Сирии, закрывает глаза на избиения и пытки геев, украл почти 200 млрд долларов у собственного народа, вмешивается в иностранные выборы и начал то, что НАТО называет самой гибридной войной в истории против западных демократических ценностей. Также, как подозревают, он заказал убийства российских журналистов и критиков, а еще подорвал сотни российских граждан для имитации террористических актов и оправдание войны в Чечении.

Однако, когда Трампа на пресс-конференции с Путиным спросили, критикует он Путина, президент США ответил отрицательно, и высмеял правоохранительные органы США за расследование атак Московии на демократию США!

Почему? Трамп работает на коррупционное внутреннее окружение Путина почти 20 лет. И именно это коррупционное окружение обещает сделать его богатым течение следующих 20 лет (вопреки всем нормам этики Трамп так и не захотел отказываться от управления своим бизнесом во время президентства).

Трамп может быть агентом России, он мог вступить в сговор с Путиным, чтобы саботировать выборы в США. Но точно ясно – он отмывателем коррупционных средств России, он на крючке кагебиста-диктатора. Весь мир должен знать это, и сплотиться, чтобы не допустить того вреда, который наносит их коррупционный союз.

Если то, что Трамп отмывает для Москвы деньги, звучит для вас неубедительно, то вот только верхушка айсберга известных фактов коррупции Трампа:

– Его «благотворительный фонд» вероятно закроют из-за многочисленных случаях мошенничества.

– Университет Трампа обманом выманил средства у огромного количества людей.

– У него была связь с порнозвездой, которой он платил за молчание, и которой, по ее словам, угрожали физической расправой.

– Его бывшая жена говорила в суде, что он жестоко ее изнасиловал, пытаясь вырвать ее волосы после того, как ему не понравился врач по трансплантации волос, рекомендованный ею.

– Есть записи того, как он хвастался на своими сексуальными домогательствами к многих женщин.

– Сотни людей, нанятых Трампом, заявляют, что он просто не платил им за работу – среди них посудомойщицы, маляры, официанты, многие из которых работали за минимальную зарплату.

– Его судили сотни раз и обязывали выплачивать большие суммы.

Трамп – не дьявол. Он просто человек. И как каждый человек он имеет хорошие черты и разумные взгляды. Но все, кто отрицают его коррумпированность, просто не смотрят на факты. Чтобы понять Трампа и защитить от него наш мир, нам надо понять его коррумпированность.

«Avaaz.org»