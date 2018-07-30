Манафорт в переписке с Януковичам приписывал украинской оппозиции антисеметизм

Из следственных материалов собранных Мюллером по делу Манафорта стали известны детали сотрудничества подозреваемого с экс-президентом Януковичем, «Партией регионов» и «Оппозиционным блоком».

Следственная группа Роберта Мюллера представила более 300 документов, раскрывающих детали сотрудничества Пола Манафорта с украинскими «Партией регионов» и «Оппозиционным блоком». Опубликован ряд документов, связанный с делом Пола Манафорта, которое рассматривается в федеральном окружном суде, отмечает «Голос Америки».

Помимо обнародования имен 35 свидетелей, которых планирует вызвать сторона обвинения, стали известны некоторые детали сотрудничества бывшего главы штаба Дональда Трампа с тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем, «Партией регионов» и «Оппозиционным блоком».

Документы относятся к разным временным периодам.

В частности, в электронной переписке активно обсуждается политическая кампания Виктора Януковича и «Партии регионов», прорабатываются детали рабочих поездок украинского политика и медиа-политика.

Документы, предоставленные следствием, проливают свет на особенности украинской политики, которые были скрыты от внимания общественности.

Например, Пол Манафорт в письме своему партнеру – политическому консультанту Тэду Дивайну подробно расписывает, как должно выглядеть выступление украинского политика Николая Азарова на съезде «Партии регионов» 9 сентября 2010 года.

Манафорт пишет: «Азаров будет выступать 10-12 минут на русском языке. Он должен раскритиковать (Юлию) Тимошенко за беспорядок, который она оставила после себя и представить избирательную платформу. ВФЯ (Виктор Федорович Янукович) выступит с 5-7 минутной речью на украинском языке, где должен представить свою программу «Украина для людей».

Также в документах фигурирует стоимость проведения съезда «Партии регионов» – 565 тысяч долларов.

В документах можно увидеть проект договора о предоставлении консультационных услуг правительству Януковича от лица фирмы Devine Mulvey Longabaugh. За апрель и май 2014 года фирма должна была получить 200 тысяч долларов.

Также, согласно судебным документам, Манафорт написал Януковичу: «Мы активно развивали концепцию антисемитизма, как части [взглядов] [украинской] оппозиции (…). Это было ключевой частью нашей вашингтонской стратегии».

В документах также можно увидеть вопросы, которые были заданы на пресс-конференции Виктора Януковича, посвященные ста дням его пребывания на посту президента Украины, и ответы, которые были даны.

Доказательства, предоставленные командой спецпрокурора Роберта Мюллера, могут быть оспорены защитой и не признаны судом.

Следующее судебное заседание состоится 31 июля в федеральном окружном суде Александрии, штат Вирджиния.

«Голос Америки»