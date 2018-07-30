В числе контактных лиц российской шпионки Бутиной в США был праправнук Рокфеллера

«Американской лицом номер два» в деле Марии Бутин является 68-летний консервативный публицист Джордж О’Нилл (George O’Neill Jr.). Он один из главных организаторов мероприятий по контактам американских чиновников, политиков, журналистов и российских лоббистов в США.

В обвинении против Марии Бутиной, тайной иностранной агентесы, называют одним из ее контактов «американскую лицо номер два». Этим лицом является Джордж О’Нилл младший, наследник Рокфеллера и консервативный писатель, об этом свидетельствуют интервью и публичные документы, пишут на страницах «The Wall Street Journal» Аруна Вишванатха, Джулия Быковиц.

Судебные документы показывают госпожу Бутину, которая обсуждает с американцами идею проведения «дружественных обедов», чтобы объединить россиян с политически активными американцами. Один из этих американцев, по словам прокуроров, организовал такой ужин в феврале 2017 перед прошлогодним Национальном молитвенным завтраком.

Этим американцем оказался господин О’Нилл – наследник Рокфеллеровского состояния и громкий защитник тесных связей с Россией, который и организовал это мероприятия, что он и подтвердил в колонке журнала. В обвинении написано, что госпожа Бутина сказала ему, что представитель администрации президента России Владимира Путина одобрил «создание этого канала связи».

Господин О’Нилл, которого обвиняют в правонарушении, не отвечает на сообщения электронной почты и телефоные звонки. В обвинительных документах не называют его имени, а пишут «U.S. Person 2.»

«Все, что нам нужно, – это «да» со стороны Путина. Все остальное – проще», – сказала Бутина господину О’Ниллу, согласно судебной документации, пытаясь передать одобрение от российского правительства на организацию запасного канала связи между США и Россией через такие мероприятия, как этот ужин.

Участие господина О’Нейла помогает расширить общую картину деятельности госпожи Бутиной в США. Она также сотрудничала с Полом Эриксоном, консерватором из Южной Дакоты, в истории с долгами и мошенничеством, кого называют «U.S. Person 1.» в обвинительных заключениях против госпожи Бутиной, о чем издание The Wall Street Journal писало ранее.

Имена господина О’Нилла и господина Эриксона были в одних и тех же электронных письмах от госпожи Бутиной, об этом свидетельствуют судебные документы. Господин Эриксон тоже не отвечает на сообщения электронной почты и телефонные звонки.

В статье вышедшей накануне встречи президента Дональда Трампа с господином Путиным в Хельсинки, господин О’Нилл утверждал, что Россия может быть «конструктивным партнером» сотрудничая с США, чтобы «остановить их тщетны войны». Он основал группу чтобы лоббировать «реалистичную и сдержанную внешнюю политику» и организовал ужин в прошлом году для нескольких московских чиновников, республиканских законодателей и ряда других лиц накануне Молитвенного завтрака.

И ужин, о котором сообщил журнал «Time» в прошлом году, стал ключевым доказательством по делу против госпожи Бутиной, которая ждет в тюрьме судебного разбирательства после ее ареста 15 июля и обвинения, как незарегистрированного иностранного агента. В статье прошлого года для журнала The American Conservative, где он является членом правления, господин О’Нилл рассказал о своей причастности к организации самого ужина.

«Несколько месяцев назад я организовал ужин на Капитолийском холме, где собрались некоторые бывшие и нынешние московские чиновники вместе с рядом известных республиканцев и консерваторов США, включая двух конгрессменов [это были Пол Эриксон и Дана Рорабакер, самый известный русофил в Конгрессе], издателем консервативного журнала, несколькими журналистами и другими лицами»– написал О’Нилл в своей статье 24 апреля 2017.

The American Conservative «не финансировал и не спонсировал тот ужин, о котором идет речь в статье Джорджа О’Нилла», – заявил исполнительный директор организации, Келли Бокар Влагос (Kelley Beaucar Vlahos), в ответ на просьб прокомментировать.

Госпожа Бутина пошла на контакты с американскими консерваторами, особенно членами Национальной стрелковой ассоциации (National Rifle Association), потому что она пыталась создать «запасной канал» для коммуникаций, надеясь проникнуть внутрь «высшего американского аппарата по принятию решений для продвижения российской повестки дня» – так написано в обвинениях против нее. Представители ассоциации не отвечают на вопросы.

Госпожа Бутина не признала себя виновной в предъявленных обвинениях, которые ее адвокат охарактеризовал «размышления».

В среду 25 июля госпожа Бутина появилась на короткое судебное заседание в Вашингтоне, она была в оранжевой тюремной униформе и сидела со своим адвокатом. Прокуроры попросили федерального судью наложить «дополнительную защиту» на информацию по этому делу, чтобы предотвратить ее раскрытию.

Помощник прокурора, Томас Саундерс (Thomas Saunders) сказал, что прокуратура располагает более 1,5 миллионами файлов, которые может предъявить команде защиты госпожи Бутиной, но хотят быть уверенными, что их не опубликуют до завершения процесса. Он обвинил адвоката госпожи Бутиной в обсуждениях с прессой дела госпожи Бутиной, включая комментарии, которые нарушают местные правовые нормы.

Адвокат госпожи Бутиной, Роберт Дрисколл (Robert Driscoll), заявил, что ему надо было публично «отбросить» неправильную характеристику дела. Он настаивал на возвращении файлов, которые изъяло из компьютера госпожи Бутиной Федеральное Бюро Расследований, и других документов, сказав, что она должна иметь возможность делать все, что захочет, со своими собственными документами.

Окружной судья, Таня Чуткан (Tanya Chutkan), на слушании заявила, что по ее мнению требуется дополнительная защита для документов госпожи Бутиной. Простое владение ими «не является талисманом, который может обеспечить их защиту», – сказала судья Чуткан.

Ужин, которую организовал господин О’Нилл в феврале 2017, была одной из мероприятий накануне Национального молитвенного завтрака 2017 года – ежегодного события в Вашингтоне, в котором участвуют важные политические фигуры со всего мира.

Через несколько дней после ужина, по данным ФБР, госпожа Бутина отправила господину О’Нейл электронное письмо, с благодарностью, потому что «наша делегация не может перестать говорить о вашей замечательном ужине».

«Мой дорогой Президент получил «мессидж» про … вашу конструктивную позицию и хорошее отношение к россиянам», – написала госпожа Бутина, согласно данным ФБР.

2 февраля 2017 госпожа Бутина поделилась публикацией в Facebook, в которой были ее фото и других лиц из Национального молитвенного завтрака, и в которой описано много «важных встреч» с американскими законодателями и с «Рокфеллером», что наверняка подразумевает господина О’Нилла .

Госпожа Бутина рассказала мистеру О’Ниллу, что Александр Торшин, один из ее главных патронов в России, был «очень им потрясенным» и заверил его, что «россияне поддержат усилия с нашей стороны».

Господин Торшин, заместитель председателя Центрального банка России, не называется по своему имени в судебных документах, но четко определяется из его детального описания. Он попал под санкции США в апреле.

Господин О’Нилл, 68 лет от роду, является правнуком Джона Д.Рокфеллер-младшего, он работал в президентской кампании Пата Бьюкенена (Pat Buchanan) в 1992 году. А его «коллега» по контактам госпожи Бутиной, господин Эриксон, был политическим руководителем президентской компании господина Бьюкенена.

В последнее время господин О’Нилл работает в антивоенном движении, он основал пока неактивную группу под названием «Come Home America», а его последние усилия касающиеся «Комитета по ответственной внешней политики». Другой чиновник комитета, Уильям Долбоу (William Dolbow), отказался что-либо комментировать.

Господин О’Нилл входит в состав совета директоров на сайте Консервативной Совета Наций (the Conservation Council of Nations). Это некоммерческая организация, которая утверждает, что ее цель – способствовать лидерству США в международном консерватизме, тоже не отвечает на электронные письма с просьбами прокомментировать ситуацию.

Биография господина О’Нилла на этом сайте описывает его как художника, живущего в Лэйк Вайлес (Lake Wales) во Флориде.

Аруна Вишванатха, Джулия Быковиц, «The Wall Street Journal»