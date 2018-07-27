Патриарх Варфоломей твердо намерен предоставление томос об автокефалии украинской церкви

Вселенский патриарх Варфоломей в послании президенту Украины Порошенко подтвердил инициативу предоставления украинской церкви автокефалии.

Вселенский патриарх Варфоломей передал послание президенту Украины Петру Порошенко, в котором подтвердил инициативу предоставления украинской церкви автокефалии. Текст послания был передан президенту Украины во время его встречи с делегацией Вселенского патриарха Варфоломея в Киеве, 27 июля, передает «РБК-Украина».

«Многоуважаемый господин президент. В эти ответственные времена церковь взяла на себя инициативу восстановить единство православной верующей Украины с конечной целью даровать украинской церкви автокефалию», – говорится в послании.

Текст послания от Варфоломея был написан на греческом. Его зачитали на украинском языке в Мариинском дворце.

«Господин президент, это послание удостоверяет постоянную поддержку матери Церкви вашего государства и Киева. Удостоверяется, что в течение многих лет, а не только накануне празднования 1030-летия мы гордимся тем, что были всегда вместе с вами и присоединимся к вам в праздновании годовщины», – сообщили представители делегации вселенского патриарха.

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал делегацию и поблагодарил представителей патриарха за присоединение к празднованию годовщины крещения Киевской Руси-Украины.

«Для меня, как и для Украины, большое удовольствие приветствовать Вас в день празднования 1030 годовщины крещения Украины-Руси – делегацию от Матери Церкви и Святейшества патриарха Константинопольского Варфоломея. Я очень благодарен его Святейшеству за постоянную заботу Матери церкви к украинским верующим», – сообщил Порошенко.

Президент отметил, что украинский народ переживает непростые времена в связи с российской агрессией против Украины. И вопрос самостоятельной церкви является важным.

«Для меня и для большинства украинцев очень важны слова о том, что Украина не является канонической территорией РПЦ. Я очень благодарен вам за молитву. Я очень благодарю, что завтра мы будем совместно праздновать эту важную годовщину», – добавил Порошенко.

Напомним, представники делегации Вселенского патриарха Варфоломея во время встречи с Порошенко заявили о начале первого этапа процесса предоставление Автокефалии украинской православной церкви (УПЦ). В свою очередь Порошенко заявил, что Украина с нетерпением ждет решения об автокефалии.

«РБК-Украина»