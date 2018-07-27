Россияне не верят, что американские астронавты высаживались на Луне

Россия массово продолжают верить в фальсификацию американской Лунной программы и полетов на спутник Земли в середине прошлого века. По их мнению не было никакой высадки астронавтов на Луне.

57% россиян убеждены, что американское правительство фальсифицировало документальные материалы о полете на Луну и никакой высадки на спутник Земли на самом деле не было. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Более половины россиян (57%) утверждают, что никакой высадки людей на Луну не было, в 1969 году Правительство США фальсифицировало документальные материалы экспедиции на Луну», – говорится в результатах опроса.

Отмечается, что чаще остальных этого мнения придерживаются люди со средним образованием (65%).

Верят в американскую экспедицию на Луну 24%. Среди них 32% людей с незаконченным высшим и высшим образованием.

Опрос проходил 29-30 мая среди респондентов в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью.

Объем выборки 2 тысячи человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.

ВЦИОМ