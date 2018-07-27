Российские оккупанты потягивают вооружение к линии фронта, – штаб ООС

Несмотря на неоднократные договоренности об отведение тяжелых вооружений от линии фронта и установления различных перемирий, командование российских оккупационных сил подтягивает к линии фронта тяжелое вооружение и военную технику.

Российские вооруженные формирования свезли танки и артиллерию вблизи линии разграничения сторон на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

В частности, на полосе действий ОТУ «Север» беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал перемещения техники: реактивных систем залпового огня – 3 единицы; буксируемых гаубиц – 46 единицы; самоходных гаубиц – 12 единиц; танков – 45 единиц.

На полосе действий ОТУ «Восток» зафиксировали перемещения самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика», 122 мм – 3 единиц; танков Т-64 и Т-72 – 21 единиц.

Также наблюдатели зафиксировали изменение положения значительного количества бронированной техники (БМП, БТР) и личного состава вооруженных формирований России.

Мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 10 реактивных систем залпового огня «Град» и 30 танков неустановленного образца вблизи оккупированного боевиками Луганска.

Пресс-служба ООС