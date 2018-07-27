СБУ провела проверки автотранспорта перевозившего верующих УПЦ МП из Запорожья в Киев

СБУ провела проверки автотранспорта перевозившего верующих из Запорожья на мероприятия организованные в Киеве УПЦ МП по случаю 1030-летия Крещения Киевской Руси.

Служба безопасности Украины объясняет, что останавливала автобусы с верующими в Запорожье, чтобы проверить их на наличие заложенной бомбы. Об этом со ссылкой на пресс-службу СБУ сообщает «Интерфакс-Украина».

«Автобусы были остановлены из-за поступившей информации о якобы минировании. Правоохранители остановили их для проверки, взрывоопасных предметов обнаружено не было и автобусы отправились дальше по пути следования», – рассказали в СБУ.

Ранее информационно-просветительский отдел УПЦ МП заявил, что в пятницу ночью Служба безопасности Украины блокировала в Запорожье проезд 5 автобусов с верующими Запорожской епархии УПЦ. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ МП, передает «Украинская Правда».

По его данным, в ночь на пятницу в Запорожской области неизвестные «на некоторое время» перекрыли путь 9 автобусов с верующими, которые ехали на крестный ход в Киев из Запорожья и Мелитополя.

Клирик Запорожской епархии отец Геннадий заявил, что те, кто блокировали проезд, были вооружены, автобусам перекрыли дорогу частные автомоби, на место происшествия приезжала полиция.

Правящий архиерей епархии митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука отметил, что движение перекрыла «некая общественная организация».

«Молодые люди, от которых явно чувствовался запах спиртного, оскорбляли и провоцировали верующих и священнослужителей. Паломники в ответ продолжали совершать молитву: «С нами Бог! Есть и будет!» – говорится в сообщении.

Отмечается, что в 0:35 дорогу разблокировали, автобусы поехали дальше. В то же время о продолжительности задержки речь не идет.

Позже информационно-просветительский отдел УПЦ МП заявил, что в Запорожье представители Службы безопасности Украины заблокировали проезд еще 5 автобусов с верующими Запорожской епархии УПЦ.

«Из автомобилей вышли около 10 сотрудников СБУ. Они заявили, что якобы поступило сообщение о минировании наших автобусов. Эти люди в грубой форме потребовали от священника нашей колонны, чтобы он им подчинился и все вышли из автобусов и дали возможность их осмотреть взрывотехникам», – цитируются слова священника Александра Микитенко, который ехал с группой.

Он отметил, что «более полутора часов» они ждали взрывотехников, но «так никто и не приехал».

Сообщается, что в конце концов бойцы СБУ составили протокол, и около 3 ночи автобусы продолжили свой путь в столицу.

Ранее глава Нацполиции Сергей Князев предположил, что крестный ход в Киеве может быть намеренно политизирован, поэтому он дал задание подчиненным из регионов, чтобы «в каждом автобусе с верующими был работник полиции».

«Интерфакс-Украина»