В ОРЛО баптистов обвинят в «экстремизме» и поддержке Украины

Оккупационные власти так называемой «ЛНР» обвинили церковь в отсутствии «обязательной государственной регистрации» и «проповеди идеи силового захвата вооруженными силами Украины» ОРДЛО.

Главари террористической группировки «Луганская народная республика» обвинили «Всеукраинский союз церквей евангелистов христиан баптистов» в экстремизме. Как сообщают подконтрольные боевикам СМИ, так называемое «Министерство государственной безопасности» якобы «пресекло» деятельность организации, передает «Украинская Правда».

На оккупированной территории баптистов назвали «экстремистской религиозной организацией», а их деятельность – «деструктивной».

Церковь обвинили в уклонении от «обязательной государственной регистрации» и «проповеди идеи силового захвата вооруженными силами Украины».

В частности, верующих обвиняют в тесных связях с «представителями украинских националистических вооруженных формирований».

Боевики считают, что представители организации «подвергали своих прихожан психологическому воздействию с применением психотропных препаратов».

У баптистов якобы обнаружили «экстремистские» материалы, направленные на «возбуждение вражды» и «оправдание военных преступлений, совершенных киевскими силовиками в отношении мирных жителей Донбасса».

Весной 2017 года Россия признала экстремистской организацией «Свидетелей Иеговы».

Как отмечают местные СМИ, на оккупированных территориях Донбасса «Свидетели Иеговы» также попали под запрет.

Летом 2014 года представители «ДНР» похитили и убили 4 протестантов.

«Украинская Правда»