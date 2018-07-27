Вселенский патриарх Варфоломей отказал Москве в праве проведения Крестного хода в Киеве

У Московского патриархата нет никаких оснований для проведения своих мероприятия по поводу Крещения Киевской Руси. Более того Киевская митрополия была незаконна присоединена к Московскому патриархату.

Вселенский Патриархат заявляет, что у Моcквы нет оснований для организации торжеств по поводу событий в конце X в. в Киеве, а присоединение Киевской митрополии Московскому патриархату во второй долине XVII в. не признается. Об этом сообщает редакция Центра религиозных исследований по вопросам становления «Українська Помісна Православна Церква» Киевского патриархата на своей странице в Facebook

Как стало известно, Вселенским Патриархом на полученное от главы РПЦ Кирилла (Гундяева) официальное приглашение принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных «1030-летию Крещения Руси» было направлено ответ о невозможности и нецелесообразности участия представителей Вселенского Патриархата в мероприятиях, проводимых в РФ. В ответе Вселенского Патриарха также указано, что настоящие праздника по случаю 1030-летия Крещения Киевской Руси пройдут в Киеве, в которых представители Вселенский Патриарх примут участие 28.07, и на которые представители Вселенского Патриархата были приглашены и назначена соответствующая делегация.

Вселенський Паїріархат: Моcква не має підстав для оріанізації урочистостей з приводу подій наприкінці X ст. в Києві, а… Опубліковано Українська Помісна Православна Церква П'ятниця, 27 липня 2018 р.

Достаточно резкий ответ Вселенского Патриарха обусловлена ​​четким позицией относительно отсутствия у Москвы оснований для организации торжеств по поводу исторических событий, которые имели место в конце X в. в Киеве, и непризнании «присоединение» Киевской Митрополии Московским патриархатом во второй половине XVII в.

«Почему такие меры массово пускаются люди из России, которые якобы едут на паломничество в Лавру именно в этот день. Кроме богомольных бабушек, сколько еще приезжает небогомольних ребят, которые, возможно, имеют какое-то другая задача, кроме религиозного. Есть опасность провокаций, которые могут иметь и трагические последствия», – отметил эксперт.

«Українська Помісна Православна Церква»