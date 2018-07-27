В Крыму выявлено почти десять тысяч силовиков-предателей на службе у оккупантов

Речь идет о бывших сотрудниках правоохранительных и силовых ведомств АРК, которые во время или после оккупации совершили государственную измену и перешли на службу к оккупантам.

Следственный отдел прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК) установил полные идентификационные данные о более чем 9 тыс. сотрудников правоохранительных органов, подозреваемых в государственной измене. Об этом рассказал первый заместитель прокурора АРК Николай Иванец, говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

«Следственным управлением прокуратуры Автономной Республики Крым осуществляется досудебное расследование в 123 уголовных производствах по фактам совершения государственной измены», – сообщил Иванец на заседании координационного совещания правоохранительных органов Крыма.

«Во время досудебного расследования установлено штатную численность 18 правоохранительных органов, работавших на территории Автономной Республики Крым и в Севастополе до оккупации полуострова, это составляет около 18 600 человек», – добавил он.

Иванец отметил, что благодаря работе следственного отдела прокуратуры АРК установлены полные идентификационные данные по более чем 9 тыс. человек.

«Сбор доказательств осуществляют преимущественно следователи прокуратуры. Сегодня мы имеем соответствующие реестры, содержащие необходимую информацию о более чем 4 тыс. человек из числа правоохранителей», – рассказал первый заместитель прокурора.

Ранее сообщалось, что прокуратура Автономной Республики Крым проверяет причастность всех госслужащих полуострова к совершению государственной измены, а так же наказывать иностранных гостей оккупантов.

Прокуратура АР Крым