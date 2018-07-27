Избавление от пагубных иллюзий: какое будущее ожидает Донбасс?

Того региона, того Донбасса, который мы знаем, больше не будет, это надо понимать при анализе любых ситуаций и принятия рещений. И тут начинается самое интересное – а что же делать?

За последние два года я участвовал минимум в пяти больших круглых столах, где были представители различных государственных организаций, бизнеса, социологи, ученые – все они как мантру повторяют одну и ту же фразу: «Прежнего Донбасса уже не будет». И я с этим абсолютно согласен. Хотя бы по той простой причине, что на оккупированных территориях затоплены 32 шахты. И никто их восстанавливать не станет, не стоит строить иллюзии, заявляет в авторской программы Валерия Калныша «Підсумки тижня» в эфире «Радио НВ» замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.

Донбасса, к которому мы привыкли, действительно уже не будет. И тут начинается самое интересное – а что же делать, есть ли предложения?

К сожалению, кроме каких-то политических лозунгов, я больше ничего не слышал даже от экспертов. Есть один политический деятель, который с завидным постоянством повторяет популистский тезис о том, что на территории Донбасса нужно создать Силиконовую долину. Чтобы это сделать, необходимо, по крайней мере, иметь интеллектуальный базис. А сейчас подавляющее большинство тех, кто привык зарабатывать на жизнь головой, а не руками, покинули оккупированные территории. И они больше не мечтают вернуться на освобожденный Донбасс. Кто-то лучше, кто-то хуже, но они уже адаптировались в других местах.

Сегодня у меня нет структурированной картинки будущего Донбасса. И тот, кто скажет, что у него она есть, просто лжец. Нет такой картинки ни у экспертов, ни у предпринимателей.

Во-первых, люди понимают, что за это время на оккупированных территориях существенно изменилась демографическая ситуация: резко возросло количество людей старшего возраста. А это люди неработоспособные, их нужно содержать.

Во-вторых, в 2014-15 годах наблюдался резкий отток интеллектуального потенциала Донбасса, и сегодня эти люди не стремятся вернуться. К тому же, у нас нет объективной информации о состоянии предприятий, контролируемых террористами. Есть разведанные о том, что некоторые предприятия работают, некоторые частично или полностью разрушены. Систематизированной информации для реального анализа пока нет.

Во-третьих, те мерзавцы, которые сейчас контролируют часть Луганской и Донецкой области, своими руками гробят будущее своих детей. Не своих лично – они сами свалят в Ростов или Питер. Здесь я имею в виду экологическую ситуацию.

Что такое затопление шахты? Подавляющее большинство наших граждан весьма отдаленно представляет себе, как это. Чтобы понять, возьмите сухую поролоновую губку и поставьте на нее литровую бутылку с водой – фактически такие же грунты доминируют в этих областях. И да, бутылка будет стоять. А потом начните с помощью пипетки смачивать губку, и вы увидите – за считанные секунды губка намокнет, а бутылка рухнет. Вот в чем основная угроза затопления территории.

Это разрушение инфраструктурных объектов, линий электропередач, нефте- и газопроводов, дорог. В Донецке есть целые районы, где за эти годы уровень проседания грунта составил более 15 см. И это не дырка в канализационном люке – целые районы опускаются, опускаются и опускаются. На территории, которая контролируется центральною властью, недалеко от линии разграничения уже зафиксированы провалы в почте. Идет подмывание.

Для Луганской области правительство выделило из внебюджетного фонда 131 млн. грн, чтобы увеличить водоотведение из шахт, находящихся на подконтрольных территориях. Ведь подземные водные горизонты расположены так, что когда начинается затопление шахт на оккупированной территории – вода постепенно поднимается и через подземные горизонты начинает затапливать шахты на нашей стороне. А мы не можем такого себе позволить – приходится тратить большие средства.

Что касается других проблем, то Донбасс – наиболее канцерогенный регион Украины и всегда таким был. На оккупированной территории находится приблизительно 3 000 потенциально опасных объектов с точки зрения экологии. Это места, куда сбрасывались на хранение шахтные воды.

И не секрет, что на Донбассе всегда была остро ощутима проблема с водой. И будущее водного обеспечения этой территории очень и очень настораживает. В результате неконтролируемого затопления те самые шахтные воды приводят к загрязнению горизонтов, попадающих в реку Северский Донец. К сожалению, может наступить тот момент, когда через повышенное содержание соли вода станет просто непригодной для потребления.

Хочу расставить все точки над «і». России эта территория не нужна, и решать проблемы она там не будет. Так называемые власти ЛДНР тоже не в состоянии сделать это – необходимы как финансовые, так и интеллектуальные ресурсы. А у квазивластей нет ни того, ни другого. Поэтому решить проблему может только Украина, и для этого необходимо восстановить суверенитет на Донбассе.

Сейчас мы детально изучаем опыт возвращения территорий. Особенно в Славонии, где Хорватия без единого выстрела восстановила суверенитет над территориями оккупированной Сербии. Но вопросов еще тьма.

Мы анализируем и стараемся адаптировать их опыт к нашим условиям, ведь ситуация в Украине существенно отличается. Вообще бытует мнение, что нету двух идентичных конфликтов. А поэтому и нет единого рецепта. Нравится нам это или нет – нужно найти свой.

Георгий Тука, «Радио НВ»