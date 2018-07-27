В Беларуси избили за майку «ДНР»

В Минске произошел инцидент в ходе которого был избит человек одетый в майку с надписью «ДНР». Пострадавший получил серьезные травмы, некоторые могли привести к летальному исходу.

В Минске сторонник российского оккупационного анклава «ДНР» Сергей Лановенко подвергся нападению и избиению. В результате нападения он получил черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга. В нападении обвиняют беларусских националистов. Об этом на свой странице Facebook сообщил сопредседатель беларусского движения «Гражданское согласие», журналист и «идейный белогвардеец» Евгений Константинов.

«Вчера, 25 июля, мой друг Сергей Лановенко сообщил мне , что 21 июня возле ТЦ «Момо» на него напала группа белорусских националистов и очень сильно избила. Он был одет в майку «ДНР», – говорится в сообщении.

Прошу максимального репоста. Вчера мой друг Сергей Лановенко сообщил мне , что 21 июня возле ТЦ Момо на него напала… Опубліковано Evgeniy Konstantinov Четвер, 26 липня 2018 р.

«Сотрясение, сломана орбита глаза, сломан нос, осколок чуть не попал в мозг, возможно предстоит операция. Изначально СК отказался возбуждать уголовное дело, но вчера почему-то решил пересмотреть свое решение», – подчеркивает Константинов.

«Подробности сообщу на днях. На фото один из нападавших Александр Бруй 79 г.р.», – комментируется фото в сообщении.

Позже Евгений Константинов выложил документ в котором говорится об приостановлении проверки по факту избиения и причинения телесных повреждений потерпевшему Лановенко.

«Еще один документик. По поводу первого отказа в возбуждении уголовного дела и проведения проверки», – комментирует документ Константинов.

Еще один документик. По поводу первого отказа в возбуждении уголовного дела и проведения проверки Опубліковано Evgeniy Konstantinov П'ятниця, 27 липня 2018 р.

Константинов выступая на стороне потерпевшего, подвергшегося нападению проводит в настоящее время активную пиар компанию в поддержку избитого Лановенко. В том числе организовал поиск якобы нападавших.

Напомни, что СММ ОБСЕ обнаружила в окрестностях Луганска десятки систем залпового огня и танки.

«Украинско-Российское обозрение»