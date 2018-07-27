Под Луганском обнаружены системы залпового огня и танки

Наблюдатели ОБСЕ обнаружили вблизи Луганска десятки систем залпового огня «Град» и танки не установленного образца. Все это вооружение и военная техника размещена вне оговоренных зон размещения отведенного от линии фронта вооружения.

Мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 10 реактивных систем залпового огня «Град» и 30 танков неустановленного образца вблизи оккупированного боевиками Луганска. Об этом сообщает пресс-служба Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

«24 июля за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения в неподконтрольных правительству районах на основе данных воздушного наблюдения по состоянию на 23 июля выявлено 30 танков (неустановленного типа) вблизи н. п. Круглик (31 км юго-западнее Луганска)», – рассказывают наблюдатели.

Также, по их словам, 25 июля они видели 10 РСЗО «Град» неподалеку от Хрустального (бывший Красный Луч) в 56 км от Луганска.

В апреле в СММ ОБСЕ заявляли, что боевики ОРЛО выстроили большое количество танков, гаубиц, ракетных систем «земля-воздух», реактивных систем залпового огня, БМП и БТРов на окраине оккупированного ими Луганска.

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