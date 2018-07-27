Тымчук: Провокации на акциях 27-29 июля в Киеве будет организовывать «Союз православных братств»

Выявилась основная российская ударная сила, отвечающая за организацию и реализацию провокаций в Украине, направленных на срыв получения томоса об автокефалии украинской церкви.

Российские противники автокефалии украинской церкви готовят массовые и возможно кровавые провокации в Киеве. Об этом предупреждает народный депутат Верховной Рады Украины и координатор группы «Информационное Сопротивление» Дмитрий Тымчук. Он считает, что основной ударной силой в готовящихся провокация выступит Союз православных братств», передает группа «Информационное Сопротивление».

По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», руководителям иностранных представительств РПЦ дано указание в период с 27 по 29 июля этого года быть готовыми провести экстренные встречи с представителями политических и журналистских кругов в своих странах пребывания по поступлению из Украины информации «о схватках и массовых столкновениях», которые случились во время и после Крестного хода, который 27 июля будет проводить украинский экзархат РПЦ (т.н. УПЦ МП).

Также, как стало известно, обеспечение и организацию провокаций Кремль возложил на российский «Союз православных братств».

Так, украинские структуры данной организации должны обеспечить привлечение максимального количества именно граждан Украины, разбитых на группы «противников Московского Патриархата» и «верующих Московского патриархата», для проведения провокационных действий (схваток и столкновений) по сигналу и под руководством координаторов из российских спецслужб, командированных с этой целью на территорию Украины.

«Информационное Сопротивление»