СБУ выявила более двухсот наемников ЧВК «Вагнер» в Сирии

Многие из выявленных в Сирии «вагнеровцев» участвовали в российской агрессии против Украины в Крыму и на Донбассе. Некоторые из наемников ЧВК «Вагнер» являются гражданами других государств: Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана.

В Службе безопасности Украины заявляют, что установили и идентифицировали более 200 наемников так называемой «Частной военной компании Вагнера» из которых не менее 80 погибли и более 100 были ранены 7 февраля 2018 года в Сирии. Об этом на брифинге 26 июля в Киеве рассказал руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов, сообщает «Интерфакс-Украина».

«СБУ установила и идентифицировала личности 206 наемников «ЧВК Вагнера», которые непосредственно принимали участие в так называемом «пригожинском» наступлении( в районе поселка Хишам в Сирии). Имеющиеся документы свидетельствуют о том, что не менее 80 наемников погибло, более 100 получили ранения разной степени тяжести», – заявил он.

Гуськов представил персональные данные на 40 погибших и 30 раненых в феврале в Сирии наемников «ЧВК Вагнера».

По его словам, высшее руководство РФ накануне президентских выборов в стране отдало приказ полностью скрыть информацию об этих потерях от российской общественности, а родственникам погибших «откровенно врали».

«Но после президентских выборов в РФ родственники убитых наемников поочередно, в условиях строгой секретности, стали получать гробы со своими близкими. При этом их продолжали шантажировать невыплатами денежной помощи за гибель наемника в случае раскрытия информации», – отметил руководитель аппарата главы СБУ.

Гуськов также указал, что с марта 2018 года по настоящее время в РФ проводилась операция по «распылению потерь по месяцам» с целью создания впечатления, что убитые наемники «ЧВК Вагнера» погибали не в феврале, а в марте, апреле, мае или июне 2018 года.

В частности, с марта на одном из информационных ресурсов «оккупационной власти в ОРДЛО» с определенной периодичностью стали появляться сообщения о гибели наемников «ЧВК Вагнера» в Сирии.

Отмечается, что среди раненых в феврале 2018 года в Сирии СБУ идентифицировала одного гражданина Казахстана и одного гражданина Молдовы, и передала эту информацию соответствующим службам этих стран, по законодательству которых наемничество является уголовным преступлением.

В числе раненых значится гражданин РФ Андрей Лебедев, который подозревается СБУ в причастности к крушению 14 июня 2014 года вблизи Луганска самолета Вооруженных сил Украины Ил-76, в результате чего погибло 49 украинских военнослужащих.

Кроме того, СБУ идентифицировала 11 граждан Беларуси, из которых, по меньшей мере, 6 участвовали в «пригожинском наступлении» 7 февраля 2018 года в Сирии.

«Спецслужбы РФ продолжают незаконное тайное использование «ЧВК Вагнера» для достижения геополитических целей Кремля в Украине, Сирии и других регионах мира. За счет привлечения в ряды ЧВК иностранных граждан российские спецслужбы пытаются создать подготовленный резерв для развязывания гибридной войны в других странах«, – подчеркнул Гуськов.

«Интерфакс-Украина»