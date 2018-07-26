Новинский готовит провокации на Крестном ходе московского патриархата в Киеве

Эксперты не исключают и трагических событий в ходе организованного московским клиром и нардепом Новинским религиозного мероприятия, в котором могут принять участие и специально завезенные в Украину российские граждане.

Представители общественности обеспокоены возможными провокациями во время Крестного хода Украинской православной церкви Московского патриархата в пятницу, 27 июля, с целью срыва получения Томоса об автокефалии. Об этом, как передает «Укринформ», шел разговор во время круглого стола, организованного ОО «Всеукраинское общество «Просвита» имени Тараса Шевченко».

«Мы понимаем, что это шествие, предусмотренной в пятницу, может завершиться трагически для многих людей. Мы должны дать сигнал принять все меры: стоит дать поручение Службе безопасности, другим структурам, чтобы не произошло то, что может быть, и то, что реально запланировано. Вадим Новинский, народный депутат от «Опоблока» приведет к крови сейчас, чтобы Украина не дали Томоса », – отметил председатель ОО ВУТ «Просвита» им. Тараса Шевченко Павел Мовчан.

Он также сообщил, что в среду члены «Просвещения» передали обращение в Администрацию Президента «по поводу той провокации, которая планируется в пятницу».

В свою очередь, религиовед, член-корреспондент Академии наук Украины Александр Саган отметил, что крестный ход УПЦ МП призвана, по его словам, продемонстрировать СМИ в Украине и за рубежом, что «на сегодняшний день это якобы большая национальная церковь в масштабах всей Украины».

В то же время он заявил, что владеет информацией о том, что УПЦ МП планирует привлечь к своей ходы и паломников из РФ.

«Почему такие меры массово пускаются люди из России, которые якобы едут на паломничество в Лавру именно в этот день. Кроме богомольных бабушек, сколько еще приезжает небогомольних ребят, которые, возможно, имеют какое-то другая задача, кроме религиозного. Есть опасность провокаций, которые могут иметь и трагические последствия », – отметил эксперт.

Участники круглого стола призвали СБУ и другие правоохранительные органы не допустить провокаций и силовых сценариев во время крестного хода, запланированной на пятницу.

Как сообщалось, в Киеве 27-28 июля Украинская православная церковь Московского патриархата проведет мероприятия ко Дню крещения Киевской Руси-Украины. Планируется, что 27 июля на Владимирской горке в Киеве в 13.00 начнется молебен, который возглавит предстоятель УПЦ МП Онуфрий. После этого, в 13.30 начнется крестный ход от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры.

По случаю 1030-й годовщины Крещения Киевской Руси Украинская православная церковь Киевского патриархата проведет крестный ход – Молитву за Украину и за единую поместную украинскую православную церковь 28 июля, которая начнется в 11:30. Маршрут: Владимирский собор – бульвар Шевченко – улица Владимирская – Софиевская площадь – Михайловская площадь – парк Владимирская горка.

Президент Петр Порошенко 17 апреля заявил, что подготовил обращение к Вселенскому патриарху с просьбой выдать Томос об автокефалии православной церкви в Украине.

18 апреля глава государства официально принял от иерархов УПЦ КП и УАПЦ соответствующее обращение для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею с подписями всех архиереев, поддержали это решение.

Верховная Рада 19 апреля принял постановление о поддержке обращения Президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о создании Единой поместной украинской православной церкви.

22 апреля Порошенко сообщил о передаче соответствующих обращений Вселенскому патриархату и начало процедур, необходимых для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

«Укринформ»