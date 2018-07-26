Украина подает в ЕСПЧ на Россию за высылку украинцев из Крыма

Действия России по массовой высылке украинских граждан с территории оккупированного и аннексированного Крыма нарушает европейскую конвенцию по правам человека.

Украина намерена обратиться в Европейский суд по правам человека с иском против России относительно незаконной массовой высылки граждан Украины и других государств из аннексированного Крыма. Об этом на пресс-конференции заявил замминистра юстиции Украины, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Офис уполномоченного по вопросам Европейского суда по правам человека вместе с правозащитниками, вместе с крымской прокуратурой, которым мы очень благодарны за материалы об украинских политзаключенных, подготовит еще один межгосударственный иск к ЕСПЧ против России, который будет касаться обстоятельств этого дела», – рассказал он.

Лищина подчеркнул, что «сама по себе массовая высылка иностранцев является нарушением европейской конвенции по правам человека», а для РФ это «стандартная практика».

По словам эксперта ОО «Региональный центр прав человека» Романа Мартыновского, с июля 2014 года по май включительно 2018 года за нарушение миграционных прав суды оккупированного Крыма вынесли 9548 решений.

«Из этого количества судебных решений 2425 (касаются – ред.) лиц, которые были выдворены с этой территории. Речь идет как о гражданах Украины, так и других государств», – добавил он.

Эксперт сообщил, что за это время из Крыма были выдворены граждане 37 государств, «4 лица без гражданства, которых нам удалось идентифицировать» и 1 тысяча 18 граждан Украины.

«Интерфакс-Украина»