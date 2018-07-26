В Украине состоится заочный суд над заместителем Шойгу Панковым

Панкову инкриминирую подстрекательство украинских военных к госизмене в Крыму в 2014 году, а так же возлагают на него ответственность за развязывания агрессии против Украины.

Соломенский районный суд Киева решил судить заочно заместителя министра обороны России и пресс-секретаря ведомства Николая Панкова. Соответствующее решение столичный суд принял 17 июля, передает «Украинская Правда».

В Украине Панкову инкриминируют подстрекательство крымских военных к госизмене в марте 2014 года, пособничество в ведении агрессивной войны и пособничество в совершении умышленных действий с целью изменения границы Украины.

«Способствовал беспрепятственному вторжению военнослужащих ВС РФ для осуществления военной оккупации территории полуострова Крым, захват ими административных зданий и ключевых объектов военной и гражданской инфраструктуры, которые имеют важное оборонное и стратегическое значение», – настаивает прокуратура.

Его действия, по версии следствия, привели к нарушению территориальной целостности Украины и «причинение убытков в виде потери объектов государственной собственности» более чем триллион гривен.

В августе 2016 года Панкову курьерской службой и на электронную почту министерства направили подозрение, позже – вызовы к следователю. Учитывая, что в прокуратуру он не являлся, чиновника объявили в розыск и начали заочное расследование.

Заседание Соломенский суд уже назначил на 11 часов 6 сентября.

«Украинская Правда»