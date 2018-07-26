В России отреагировали на американскую декларацию о непризнание оккупации Крыма

В России посчитали эту декларацию несерьезной, приводя в пример действия США по иранской ядерной программе или Парижское соглашение по климату.

Представитель МИД России прокомментировала принятие американской декларации о непризнании аннексии Крыма Россией, заявив о нестабильности внешней политики США. Об этом она написала в Facebook.

«А ведь Совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату тоже недавно были официальной политикой США. Лично Обама так решил. А потом Трамп взял и перерешил. Знаем мы цену этим «судьбоносным декларациям», – подчеркнула Захарова.

Как сообщалось, Государственный департамент США обнародовал официальную декларацию по Крыму, в котором указал, что не признает аннексии полуострова Россией.

Документ призывает Россию уважать принципы, о соблюдении которых она сама длительное время заявляет, и прекратить оккупацию Крыма.

Позже о поддержке официальной политики непризнания аннексии Крыма,документально утвержденной и провозглашенной Государственным департаментом США в среду 25 июля, объявило МИД Великобритании.

Напомним так же, что в Крыму продолжаются преследования крымских татар, в этот раз российские силовики взялись за подростков.

«Украинско-Российское обозрение»