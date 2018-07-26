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Новости

В России отреагировали на американскую декларацию о непризнание оккупации Крыма

«Украинско-Российское обозрение»
26 июля 2018

В России посчитали эту декларацию несерьезной, приводя в пример действия США по иранской ядерной программе или Парижское соглашение по климату.

Представитель МИД России прокомментировала принятие американской декларации о непризнании аннексии Крыма Россией, заявив о нестабильности внешней политики США. Об этом она написала в Facebook.

«А ведь Совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату тоже недавно были официальной политикой США. Лично Обама так решил. А потом Трамп взял и перерешил. Знаем мы цену этим «судьбоносным декларациям», – подчеркнула Захарова.

СМИ: «Госдепартамент США выпустил «Крымскую декларацию» — формальный документ, определяющий непризнание Крыма частью…

Опубліковано Maria Zakharova Середа, 25 липня 2018 р.

Как сообщалось, Государственный департамент США обнародовал официальную декларацию по Крыму, в котором указал, что не признает аннексии полуострова Россией.

Документ призывает Россию уважать принципы, о соблюдении которых она сама длительное время заявляет, и прекратить оккупацию Крыма.

Позже о поддержке официальной политики непризнания аннексии Крыма,документально утвержденной и провозглашенной Государственным департаментом США в среду 25 июля, объявило МИД Великобритании.

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Напомним так же, что в Крыму продолжаются преследования крымских татар, в этот раз российские силовики взялись за подростков.

«Украинско-Российское обозрение»

Tags: аннексия, Великобритания, ЕС, крым, оккупация, Россия, Севастополь, СССР, страны Балтии, США, Украина

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