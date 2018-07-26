Язык твой – враг мой. О языковой реформе образования в России

Принятие Государственной думой поправок к закону «Об образовании», отменяющих обязательное изучение языков народов России, – логическое продолжение бесконечной шовинистической атаки на нерусские народы страны, которая продолжается с большей или меньшей интенсивностью с 1991 года.

Когда-нибудь об этом перевоплощении бывшей федерации в классическую тюрьму народов по имперскому образцу – «на всех языках все молчит», по меткому замечанию Тараса Шевченко, – будут писать в учебниках истории России или государств, которые возникнут на ее территории. Об этом пишет на страницах российского издания «Грани.Ру» Виталий Портников.

Во всяком случае депутаты Госдумы сделали еще один – и очень важный шаг – к появлению таких государств. Они без всякой надобности напомнили миллионам людей, что те – граждане второго сорта в своей собственной стране. И республики у них с барского плеча «старшего брата», и языки не языки, и лучше бы вообще обо всем этом забыть и своей допотопной культуры стесняться.

В этой отвратительной шовинистической кампании принял непосредственное участие и главный могильщик современной России – Владимир Путин. Именно он сказал о недопустимости принуждения людей к изучению языков, не являющихся для них родными.

Да-да, это сказал президент той самой страны, которая всю свою историю принуждает изучать русский язык миллионы людей, для которых он не родной. Которая заставляет представителей неславянских народов России использовать кириллицу – заставляет законодательно, решениями все той же бешеной Госдумы.

Президент страны, которая «защищает» украинцев оккупированного Донбасса от их родного языка, навязывая им изучение русского. Президент страны, которая «защищает» крымских татар аннексированного полуострова от изучения их родного языка, навязывая им изучение русского.

Но для национальных республик России, последняя из которых была аннексирована Москвой только в 1944 году, – другой стандарт. Там никому нельзя «навязывать» татарский, башкирский или тувинский. Только русский можно навязывать во дни сомнений и тягостных раздумий, кто бы сомневался!

В результате вместо общества, объединенного общими культурными ценностями и взаимоуважением, в каждой российской республике с достаточным количеством нерусского населения мы получим несколько ненавидящих друг друга общин. Местные жители, которые будут глубоко оскорблены шовинизмом Москвы и продолжат изучать свой язык и культуру вопреки попыткам центра унизить и уничтожить их.

И местные коллаборационисты, которые будут готовы продать интересы своего народа бессовестному «старшему брату». Русские, которые будут искренне сочувствовать своим оскорбленным соседям, – и невежественные наглые шовинисты, которые будут считать, что теперь им все дозволено.

Когда-нибудь все это рванет, еще как рванет! Это самое настоящее минное поле, заботливо заложенное Путиным и его думскими щелкунчиками под самые основы российской государственности.

Виталий Портников, «Грани.Ру»