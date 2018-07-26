В Крыму российские силовики обыскиваю крымскотатарских подростков

Обыски проходят сразу по четырем адресам в одном из поселков Крыма. Подросткам предъявляют обвинения, в том, что они сняли российский флаг с сельсовета и сожгли его.

26 июля в поселке Курское Белогорского района АРК проходят массовые обыски у несовершеннолетних крымских татар сразу по четырем адресам. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Отмечается, что обыски проходят у несовершеннолетних Мустафы Коки, Умера Абдувелиева, Ризвана Сейтхалилова, Сейтумера Асанова.

Еще один обыск ранее прошел в селе Холодовка Судакского района у Азиз-Мухаммеда Алиева.

Всех пятерых несовершеннолетних подозревают в том, что они сняли российский флаг с сельсовета Курского и сожгли в конце июня 2018 года.

Ранее сообщалось, что Европа и США поддержали декларацию в отношение оккупированного Крыма, в которой отношение этих стран к россиской оккупации будет аналогичным отношению к оккупации стран Балтии СССР.

«Радио Свобода»