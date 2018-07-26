Европа и США никогда не признают оккупацию и аннексию Крыма

Европа и США согласовали «Крымскую декларацию» в которой позиция в отношении оккупации и аннексии полуострова Россией схожа с позицией Запада относительно оккупированных СССР стран Балтии.

Европейский Союз поддержал «Крымскую декларацию США» с опытом стран Балтии в своей основе и считает, что документ иллюстрирует прочную позицию по незаконной аннексии Крыма Россией. Об этом «Европейской Правде» сообщил представитель Евросоюза.

«Крымская декларация США» отражает сильную и принципиальную позицию США относительно незаконной аннексии Россией Крыма и Севастополя и относительно нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины», – заявил представитель Евросоюза.

В ЕС напоминают, как было указано в декларации высокого представителя Федерики Могерини от 16 марта 2018 года, ЕС не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию.

«Мы по-прежнему твердо привержены суверенитету и территориальной целостности Украины и полностью реализуем нашу политику непризнания, в том числе с помощью ограничительных мер. Это нарушение международного права остается прямым вызовом международной безопасности, что имеет серьезные последствия для международного правопорядка, который защищает единство и суверенитет всех государств», – подчеркнул представитель ЕС.

Ранее, государственный секретарь США Майкл Помпео обнародовал заявление с описанием официальной политики США по восстановлению территориальной целостности Украины. Соответствующий документ под названием «Крымская декларация» опубликован на сайте Госдепа США.

Политика администрации Трампа по крымскому вопросу при этом не претерпела изменений, но была оформлена в виде отдельного официального документа, в котором содержится видение Вашингтона о мотивации Кремля. Госдеп подтвердил, что и в дальнейшем будет жестко придерживаться политики непризнания в отношении Крыма.

«Cвоим вторжением в Украину в 2014 году и попыткой аннексии Крыма Россия стремилась подорвать основной международный принцип, разделяемый демократическими государствами: ни одна страна не может изменить силой границы другой.

Мировые державы, включая Россию, согласились с этим принципом в Уставе ООН, и взяли на себя обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства… Это является одной из основ, на которых держится наша общая безопасность», – отмечается в документе.

Новостью стал официально проведен связь между политикой в отношении Крыма и непризнанием аннексии балтийских государств со стороны СССР.

«Как и в Декларации Уэллса в 1940 году, Соединенные Штаты подтверждают, что их государственной политикой является отказ признать претензии Кремля на распространение их суверенитета на территории, захваченные силой, с нарушением международного права», – говорится в «Крымской декларации». Упомянутый в документе документ от 1940 года утверждал, что США никогда не признает аннексию Балтии. Этого принципа Штаты придерживались вплоть до распада СССР, когда балтийские государства восстановили независимость.

Похожего сценария США обещают следовать и в отношении Украины.

«Совместно с союзниками, партнерами и международным сообществом Соединенные Штаты отвергают попытку России аннексировать Крым и обязуются придерживаться этой политики пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины», – говорится в официальном заявлении на сайте Госдепа.

Также в этом заявлении Соединенные Штаты призвали Россию продемонстрировать уважение принципов, которых она на словах придерживается, и прекратить оккупацию Крыма. Также в Вашингтоне подчеркнули, что Кремль, по их мнению, выбрал путь к международной изоляции.

«Россия поступила не так, как должна была бы действовать великая нация, а выбрал самоизоляцию от международного сообщества», – подытоживает Крымская декларация Госсекретаря США.

Министерство иностранных дел Великобритании объявило о поддержке официальной политики непризнания Крыма, документально утвержденной и провозглашенной Государственным департаментом США в среду 25 июля.

Соответствующее сообщение размещено на сайте правительства Великобритании.

Британский МИД (Foreign office), в свою очередь, заявил, что политика Лондона по этому вопросу совпадает с американской.

«Великобритания поддерживает твердое заявление Соединенных Штатов о несогласии с незаконной аннексией Крыма Россией…

Мы осуждаем продолжающееся нарушение Россией международного права. Крым – это территория Украины. Мы по-прежнему полностью привержены принципу защиты суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ», – говорится в официальном сообщении.

Британское дипломатическое ведомство отдельно подчеркнуло, что в Крыму происходят систематические преследования меньшинств и тех, кто выступает против незаконной аннексии Россией территории».

«Мы вновь призываем Россию освободить всех украинских политических заключенных, удерживаемых в Крыму и в России, и обеспечить беспрепятственный доступ на полуостров международных органов по наблюдению за соблюдением прав человека», – говорится в заявлении Foreign office.

«Европейская Правда»