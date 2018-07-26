Путина в расход. Россия на пороге серьезного системного кризиса

Только апеллируя к самым низменным чувствам русского человека можно добиться единодушной поддержки и всеобщего понимания. Фактически российская власть сама себя загоняет в тупик.

В России анонсирован запуск системы мониторинга жалоб россиян в соцсетях, а также реакций на эти жалобы со стороны региональных властей. Систему, получившую название «Инцидент менеджмент», разработало некое ООО «Медиалогия», пишет на страницах издания «Деловая Столица» Сергей Ильченко.

Очередной бюрократический шедевр

Пилотный запуск проекта стартовал еще в октябре 2017-го в Московской области. Начиная с марта 2018-го к «Инцидент менеджменту» стали подключать и другие регионы, в первую очередь те, в которых в сентябре пройдут выборы губернаторов, а к 2019 году им планируют накрыть всю Россию.

При этом список «других регионов» в открытых источниках не называется, что вызывает в памяти размышления Гая Гаала из «Обитаемого острова» Стругацких, мол, «говорят, из Дворца Отцов все гвардейские плацы просматриваются, так что за каждым построением кто-нибудь из Отцов непременно наблюдает… то есть не то что непременно, но нет-нет да и посмотрит».

Выявлению подлежат критические и негативные посты россиян в пяти самых распространенных в России соцсетях: ВКонтакте, Facebook, Instagram, Twitter и Одноклассники. Мониторить сети будут, правда, примитивно, по ключевым словам – эдакий «теплый ламповый» вариант системы Big Data, реализованной на базе убогих российских возможностей.

Впрочем, и такая система, сделанная кривыми руками (а прямых на государственные подряды обычно не находят, причем не только в России), почти наверняка будет сбоить, так что мониторить то и дело придется вручную, бросая, к примеру, на это дело проштрафившихся бесов из Ольгино.

Будет ли список ключевых слов задан раз и навсегда или его будут дополнять и корректировать, и если да, то кто будет этим заниматься, неизвестно. Вообще, о системе не известно почти ничего, кроме того, что борьба за правительственный контракт шла с 2016 года и что условием его заключения стала деофшоризация ООО «Медиалогия», которое сейчас принадлежит трем российским физическим лицам.

Но вернемся к мониторингу. Весь ворох постов, сгруппированных по ключевым словам, поступит к региональному администратору – отнюдь не роботу и не программе, а человеку, сотруднику информационного управления правительства региона, который в ручном режиме и будет решать, на какие сообщения нужно ответить и кому следует подготовить ответ.

Приняв решения, он разошлет сообщения для ответа по региональным министерствам и муниципалитетам. Чиновники должны будут ответить в соцсетях в течение суток, а их ответ автоматически придет также и администратору, который будет контролировать качество их работы.

Несколько постов на одну тему, в том числе и в разных соцсетях, станут объединять в один кейс под названием «инцидент», и общий ответ на «инцидент» будет отправляться ко всем сообщениям по этой теме. По отработанным и необработанным «инцидентам» будет вестись статистика, которую в режиме реального времени при помощи все той же чудо-программы смогут наблюдать сотрудники муниципальных и региональных администраций, а также администрации президента.

Такой непрерывно пульсирующий график, несомненно, будет являть собой очень успокаивающее зрелище – видно же, что работа буквально кипит. Со стороны администрации президента проект будет курировать первый замруководителя, маг и официальный герой России Сергей Кириенко, который, собственно, и выступил его инициатором.

«Инцидент менеджмент» пытались поначалу применить для управления брендами, но потенциальные заказчики сразу же распознали халтуру. Тогда проект решили спихнуть российскому государству, которому, при надлежащих связях, можно сбыть все, что угодно, включая батут им. Рогозина для отправки экспедиции на Марс. При этом непосредственными заказчиками и плательщиками выступают регионы, что открывает перед поставщиками совсем уже волшебные возможности.

Конечно, работать в заявленном режиме такая программа не способна. Но зато «региональный администратор» сможет изображать бурную деятельность и рассказывать, каким диким нагрузкам он подвергается на работе, что, к слову, скорее всего, будет правдой. Он также сможет, в меру своих полномочий, тиранить отраслевых чиновников, домогаясь от них ответов.

Разумеется, ни о каком не то что всеобъемлющем, а хотя бы просто достаточно широком и в силу этого адекватном мониторинге мнений россиян речь не идет и идти не будет. Хилые возможности поиска и ручная обработка запросов делают систему чистейшим фейком. Но не все так просто. Система может быть очень даже работоспособна – в том случае, если ее заявленное назначение будет отличаться от реального.

Кому это нужно?

Итак, что действительно сможет делать такая система? Во-первых, она способна создать у губернаторов, и далее, по цепочке вверх, до самого Кремля, твердую уверенность в том, что они «держат руку на пульсе событий» и «знают, чем живет народ». Во-вторых, она будет держать в тонусе рядовых исполнителей, вынуждая их отвечать на присланные им «инциденты», причем, не абы как, а в правильном ключе.

Тут, кстати, открывается еще одно поле деятельности и направление влияния, уже за пределами собственно системы: разного рода курсы и инструктажи, обучающие чиновников правильно работать с репликами в соцсетях, присланными им для ответа. Наконец, в-третьих, такая система будет держать в рамках граждан, поскольку, ответ может быть дан не только словом, но и делом. Уголовным или, на худой конец, административным. И не исключено, что волна уголовных дел уже даже не за репосты, а всего лишь за лайки, накрывшая Россию в последние месяцы, прямо связана с постепенным вводом системы в строй.

По сути, перед нами классический сюжет из «Сказки о Тройке» все тех же Стругацких, где региональный администратор в роли товарища Вунюкова отдает подчиненным ему чиновникам указание «устранить проблему», а те имитируют деятельность, убирая ее с глаз начальства. Как видим, все задумано вполне в рамках российской традиции.

Но есть и любопытная деталь, выделяющая «Инцидент менеджмент» из общего ряда обычных российских разводок на деньги: особое покровительство, оказываемое проекту Сергеем Кириенко. Тут самое время вспомнить, что Кириенко, как и нынешний глава АП Антон Вайно – адепты секты методологов, основанной еще во времена СССР, под видом псевдофилософского учения, Георгием Щедровицким, притом, адепты самого высокого уровня посвящения.

Учение Щедровицкого, изложенное в его работах, а также в трудах его последователей, крайне запутано, и эта путанная наукообразность, рассчитанная на основательное промывание мозгов неофитам, еще не допущенным во внутренний круг, тоже является частью системы. Если же изложить его суть предельно кратко, то она сводится к следующему:

– России нужен тоталитаризм и не нужна наука. Но руководить отсталой Россией должна интеллигенция, притом не абы какая, шибко умная и независимая, а сведенная в единый орден, с четкой вертикалью управления. Понятно, что основой этого ордена должны быть методологи. (Стругацкие, увлекавшиеся идеями Щедровицкого, вывели методологов под именем «прогрессоров», образ Щедровицкому очень понравился);

– лучшим способом воздействия на общество является создание спланированных и управляемых кризисов. Практическая подготовка сектантов-щедровитян в основном и сводится к научению быстро определять уязвимые точки системы, позволяющие раскачать ее в нужном направлении, чтобы затем, устраняя искусственно созданный кризис, вывести ее к другому, отличному от стартового, стабильному состоянию.

К слову, ничего сложного в умении видеть и использовать такие уязвимости нет. Этому ремеслу можно обучить любого школьника, так что разговоры о невообразимой интеллектуальной мощи щедровитян лишены оснований. Как и все сектанты, они сильны не интеллектом, а спайкой, фанатизмом и абсолютной аморальностью по отношению ко всем обитателям внешнего мира.

При внимательном взгляде на путинскую политику, начиная со взрывов домов в Москве, способствовавших его укреплению у власти, и одновременно демонизации чеченцев, пожелавших было уйти из России, прихватив с собой грозненскую нефть, почерк методологов легко узнаваем. А конспирологическое, по своей сути, учение Щедровицкого психологически очень близко и понятно выходцам из спецслужб. Неудивительно, что щедровитяне постепенно, действуя со вторых-третьих ролей и не светясь в первых рядах, обложили Путина со всех сторон.

Что будет дальше?

Сейчас Путину 65 лет, и он вполне созрел для списания и замены. Конечно, сам Путин уходить не хочет, а современные достижения медицины позволят, в принципе, продержать его в Кремле и до ста. Но планы Путина могут сильно не совпасть с планами методологов.

Логично предположить, что Путин был использован ими для создания глобального кризиса, при этом в сознании большого числа людей за пределами России мало-помалу закрепилось мнение, что с уходом Путина со сцены сойдет и путинизм. Теперь осталось только организовать уход Путина и воцарение нового лидера. Когда это случится, искусственный кризис будет разрешен под всеобщие аплодисменты, после двух-трех правильно сделанных заявлений о новом курсе, можно будет получать бонусы, демонстрируя миру «новое лицо России».

Быстро выяснится, что этой новой России – во имя мира, прогресса, сохранения ростков демократии или даже ради поэтапного, растянутого на много десятилетий, отказа от ядерного оружия – нужно помочь. Как?

Ну, например, закрепив в сфере ее интересов Украину, на которую у методологов уже давно большие планы, включая – да, совершенно верно – отторжение «неукраинских» регионов: Крыма и «Новороссии», с коридором до Приднестровья и последующее переваривание того, что останется. И если одновременно с «разрешением» путинского кризиса спровоцировать новый кризис уже в Украине, то получить поддержку Запада в этом вопросе будет вполне возможно. Во всяком случае, так обстоят дела с точки зрения кремлевских методологов.

Что касается самих россиян, то их мнение никому не интересно. Тут самое время немного поцитировать публичные высказывания основоположника секты, покойного Георгия Щедровицкого.

Путь к дальнейшему развитию России и людей России идет прежде всего через восстановление, или воссоздание культуры – новой культуры, ибо я понимал, что восстановление прежней культуры невозможно. Я сформулировал для себя основной принцип, который определял всю дальнейшую мою жизнь и работу: для того чтобы Россия могла занять свое место в мире, нужно восстановить интеллигенцию России. Я себя мыслю идеологом интеллигенции, идеологом культурной, культурологической, культуротехнической работы. И в этом смысле моя позиция является сугубо элитарной.

Мило, правда? Классический дуализм «быдла и небыдла», столь близкий сердцу многих, просто не может не привлечь большого числа последователей, которых можно будет пересортировать и выстроить в требуемую пирамиду. Теперь самое время определяться с практикой. Ну что же – вот вам практика.

Я разницы между тоталитаризмом и не-тоталитаризмом не вижу. Понимаете? Не вижу. И считаю: тоталитарная организация есть будущая единственная организация всякого человеческого общества. Просто Германия и СССР немножко, «на ноздрю», вырвались вперед. Но это ждет всех, включая и гордую Британию. Другого не будет – это же есть необходимость развития человеческого общества, черт побери!

А как же простой народ? Забыт? Да ни боже мой! Народ – основа всего.

Тоталитаризм есть творение российского народа. Народа! И соответствует его духу и способу жизни. Он это принял, поддерживал и всегда осуществлял. Я же понимаю, что потенции к творчеству ни у кого нету. А поэтому тоталитаризм-то ведь всем очень нужен.

Но вернемся к «Инцидент менеджменту». Конечно, главным движителем этого проекта станет банальная корысть и проистекающее из нее непреодолимое желание снова и снова впаривать государству за большие деньги очередной «марсианский батут». Иначе и быть не может: вся деятельность методологов строится на фундаменте подлости и корысти.

Ну, а чем же еще, помимо этого, прикажете объединять и структурировать «интеллигенцию России»? Любая другая основа для объединения приведет лишь к бесконечным спорам, и только апеллируя к самым низменным чувствам русского человека можно добиться единодушной поддержки и всеобщего понимания.

Но, кроме корысти, есть и весьма интересный технический момент. Между властью и обществом внедряется прокси, позволяющий манипулировать коммуникацией между ними в очень широких пределах, создавая кризисные ситуации с далеко идущими последствиями буквально из ничего. Путина определенно готовят для принесения в жертву на методологическом алтаре.

Однако массовых жертвоприношений явно не будет. Часть путинского окружения, не входящая в число щедровитян, будет востребована при новой власти в той же степени, что и при старой.

Все эти люди как раз и станут прочной основой методологического прогрессорства, которое только тогда чего-нибудь стоит, когда может опереться на крепкую основу в лице практиков-полевиков, пусть даже и с уголовным уклоном. Это, впрочем, понял еще Ленин, задолго до Щедровицкого.

Сергей Ильченко, «Деловая Столица»