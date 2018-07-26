Аваков анонсировал начало решения проблем с внутренними ID-паспортами

МВД Украины удалось решить проблему очередей на получение новых биометрических загранпаспортов, следующим шагом является существенное улучшение внутренних ID-паспортов.

По всей территории Украины больше нет очередей на получение нового биометрического загранпаспорта. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мининистр внутрених дел Украины Арсен Аваков.

«Прощай, задержка в получении паспорта!», – говорится в сообщении.

#зрада_зрадонька 😶По всій території України більше немає черг на отримання нового біометричного закордонного… Опубліковано Arsen Avakov Четвер, 26 липня 2018 р.

Аваков отметил, что на самом деле ситуация нормализовалась неделю назад, но поскольку единичные случаи задержки выдачи документов в день-два еще наблюдались, то сегодня он может официально заявить: задержек в выдаче загранпаспортов больше нет.

«Следующие шаги – готовимся к использованию электронной цифровой подписи в ID-карте и к открытию опции «замена паспорта-книжки образца 1994 года на биометрическую ID-карту по желанию», – заявляет министр о ближайших планах своего ведомства.

Аваков подчеркивает, что последние провокации страны-агрессора демонстрируют необходимость внедрять новые безопасные документы. Это вопрос национальной безопасности и безопасности общества – считаю, что эта задача номер один для Государственной миграционной службы Украины на ближайший год.

«Украинско-Российское обозрение»