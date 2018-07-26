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Новости

Россия готовит массовую провокацию на Крестном ходе в Киеве используя жителей ОРДЛО

«Информационное Сопротивление»
26 июля 2018

Для осуществления задуманных провокаций в день Крещения Киевской Руси в ОРДЛО вербуют участников среди местного населения. Цель провокаций – сорвать наделение Украины томосом об автокефалии православной церкви.

На оккупированной части территории Донецкой области собирают людей для отправки в Киев в качестве «группы поддержки» противников украинской автокефалии. Об этом в своем блоге на Твиттере пишет бывший житель Донецка Александр Чернов, по информации которого речь идет об отправке около двух сотен мужчин, передает группа «Информационное Сопротивление».

Эти люди будут участвовать в «мероприятиях», который организует в день Крещения Киевской Руси так называемая «УПЦ МП».

При этом, на одного «особо верующего» выделяется сумма в 20 тысяч российских рублей. Примечательно, что средства для обеспечения данного вояжа «аккумулируются» с местного бизнеса.

Сообщение Чернова (скрин).

Напомним, ранее группа «Информационное Сопротивление» сообщала о том, что украинский экзархат РПЦ нагнетает ситуацию в преддверии дня Крещения Киевской Руси – запущен новый фейк.

Приложенный к сообщению скрин.

В разгоняемой российскими ресурсами новости говорится о якобы имевшем место подкупе Константинопольского патриархата украинским олигархами, с целью получения томоса. Для этого Россия задействовала свой украинский ресурс – депутата Верховной Рады.

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Напомним, что журналист Айдер Муждабаев прокомментировал вчерашнее заявление нардепа Вадима Новинского о «гражданской войне в Украине на религиозной почве».

«Информационное Сопротивление»

Tags: автокефалия УПЦ, Айдер Муждабаев, Новинский, Павел Климкин, Петр Порошенко, Россия, РПЦ, Украина, УПЦ КП

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