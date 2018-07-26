Россия готовит массовую провокацию на Крестном ходе в Киеве используя жителей ОРДЛО

Для осуществления задуманных провокаций в день Крещения Киевской Руси в ОРДЛО вербуют участников среди местного населения. Цель провокаций – сорвать наделение Украины томосом об автокефалии православной церкви.

На оккупированной части территории Донецкой области собирают людей для отправки в Киев в качестве «группы поддержки» противников украинской автокефалии. Об этом в своем блоге на Твиттере пишет бывший житель Донецка Александр Чернов, по информации которого речь идет об отправке около двух сотен мужчин, передает группа «Информационное Сопротивление».

Эти люди будут участвовать в «мероприятиях», который организует в день Крещения Киевской Руси так называемая «УПЦ МП».

#КрещениеРуси

Я бы удивился, если бы #РФ руками ОРДЛО этого не делала!#ДНР #Енакиево #Горловка по благословению митрополита Митрофана — попы повсеместно молятся против томоса и за "удачу" #КрестныйХод. И отобраны до 200 "особо верующих" за 20000р.\особь с "миSSией" в #Киев!👇 pic.twitter.com/I5Db1tVWJs — Александр Чернов (@Utilizator_) July 23, 2018

При этом, на одного «особо верующего» выделяется сумма в 20 тысяч российских рублей. Примечательно, что средства для обеспечения данного вояжа «аккумулируются» с местного бизнеса.

Напомним, ранее группа «Информационное Сопротивление» сообщала о том, что украинский экзархат РПЦ нагнетает ситуацию в преддверии дня Крещения Киевской Руси – запущен новый фейк.

В разгоняемой российскими ресурсами новости говорится о якобы имевшем место подкупе Константинопольского патриархата украинским олигархами, с целью получения томоса. Для этого Россия задействовала свой украинский ресурс – депутата Верховной Рады.

Напомним, что журналист Айдер Муждабаев прокомментировал вчерашнее заявление нардепа Вадима Новинского о «гражданской войне в Украине на религиозной почве».

«Информационное Сопротивление»