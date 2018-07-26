Псевдореферендум на Донбассе не возможен, – вице-спикер Геращенко

Никакого псевдореферендума на Донбассе Украина проводить не будет. Требование к России остается прежним: деоккупация ОРДЛО, разоружение всех НВФ и расформирование всех фейковых «органов власти».

Во время заседания трехсторонней контактной группы в Минске по ситуации на Донбассе украинская сторона заявила о невозможности проведения псевдореферендума на неподконтрольной территории Украины. Об этом на своей странице в Фейсбуке написала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

«На ТКГ и на политической подгруппе украинская сторона поставила россиянам еще один вопрос: поднималась на саммите в Хельсинки идея «референдума» в Донбассе. Мы четко заявили, что ни о каких референдумах на оккупированных украинских землях не может идти и речи», – написала она.

Мінськ. Було гаряче. Україна підняла як пріорітетні наступні питання. Перше: порушення режиму тиші з боку ОРДЛО , попри… Опубліковано Iryna Gerashchenko Середа, 25 липня 2018 р.

«И вместо выдумывать очередные сценарии расчленения Украины, мы требуем от РФ забрать свое оружие и технику, и расформировать все созданные Кремлем, фейковые «органы власти» на Донбассе, не предусмотренные минскими соглашениями, все эти «правительства», «парламенты» и т.д.», – добавила Геращенко.

Как известно, президент России Владимир Путин сказал российским дипломатам, что сделал предложение президенту США Дональду Трампу провести референдум для того, чтобы решить конфликт на востоке Украины.

Представитель Путина Дмитрий Песков отказался сообщить детали того, что президент РФ говорил об Украине на саммите с Трампом, однако заявил: «Обсуждались новые идеи. Они будут проработаны».

Позже статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин заявил, что идею проведения референдума на востоке Украины могут нарушить во время встречи политдиректоров стран «нормандской четверки» в конце этой недели в Берлине.

В Госдепартаменте США заявили, что администрация США не рассматривает возможную поддержку референдума на Востоке Украины.

«Украинско-Российское обозрение»