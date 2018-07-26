Новинский зачитал ультиматум Путина Порошенко и Украине, – Муждабаев

Продолжаем переводить на язык людей то, что говорят некоторые политики, если их, конечно, уместно так называть. Речь пойдет о заявлении сделанном Украинским олигархом Новинским.

Итак. Заявление о «гражданской войне» в Украине из уст (про)российского олигарха – это ультиматум самым прямым текстом. Об этом рассказывает в своем видеоблоге на YouTube журналист Айдер Муждабаев.

Вспомнились слова бывшей узницы Майданека: если кто-то говорит, что хочет вас убить, – верьте ему. И здесь надо верить. Спасибо Новинскому за прямоту. Он, можно сказать, всю малину спалил.

Выход простой. Он же единственный. То, о чем написал журналист Сергей Иванов. Новинского и всех членов его ФСБ-секты, со всеми их связями и контактами, нужно любыми способами гнать из страны.

Иначе они устроят нам «гражданскую войну на религиозной почве», которую Путин может использовать как повод для широкомасштабного вторжения. Я не готов играть в эту рулетку.

Мне такой сосед по стране не нужен. Нравится русский мир, готов сражаться за фсбшное православие – вон отсюда. Пусть воюет за церкви в РФ, в Греции, где захочет, куда допустят. Это совсем не жутки, это вопрос даже не безопасности, а выживания Украины.

Айдер Муждабаев, YouTube