«Самопомощь» в кремлевских играх в Украине

Как связаны азартные игры в интернете, Ростелеком и политическая партия мэра Львова. Интересные подробности о финансирование известной украинской политической силы.

Осенью 2019 года на Украине должны пройти очередные парламентские выборы. Одной из партий, которая может провести своих членов в Верховную Раду, вероятно, станет «Самопомощь» во главе с мэром Львова Андреем Садовым, пишет новостной портал города Челябинска и Челябинской области «Chel.Pro».

В последнее время эта партия испытывает проблемы с финансированием и старается перекрыть «дыры в бюджете» за счет будущих списочников. В окружении Садового говорят, что одним из наиболее перспективных будущих партийных кошельков «Самопомощи» является Максим Криппа – организатор сети онлайн-казино.

Основные доходы Криппа получает от гэмблинга, прежде всего – компании EvoPlay, которая является официальным оператором казино Вулкан.

Этот бренд у российского бизнесмена Олега Бойко купил Максим Криппа со своим давним партнером американцем Max Polyakov, который раньше был украинцем Максимом Поляковым, сколотившим состояние на дейтинге и эротических веб-чатах.

И хотя гемблинг запрещен как в России, так и на Украине, офис отрыто располагается в Киеве по адресу Набережно-Печерская, 1. При этом Вулкан, CasinoX, JoyCasino и другие гемблинговые площадки Криппы и Полякова, несмотря на всемогущий Роскомнадзор, беспроблемно работают на территории Российской Федерации.

Более того, регулярно надоедают своей навязчиво-агрессивной рекламой.

Учитывая уровень тотального контроля над российским интернетом, это, естественно, невозможно без мощной «крыши». Ею, судя по всему, является Михаил Осеевский, президент одного из главных провайдеров РФ – Ростелекома. Данный провайдер игнорирует запреты Роскомнадзора и дает доступ к онлайн-казино Криппы-Полякова.

В этом контексте можно проследить связь с православным олигархом Константином Малофеевым, который с 2010 по 2013 являлся главным миноритарным акционером Ростелекома. Максима Криппу называли его главным менеджером по Украине.

Сегодня Криппа посредством Осеевского и Ростелекома (скорее всего, при поддержке Кремля) пытается с помощью «Самопомощи» завести в украинскую политику своего человека – Максима Криппу, фактически купив ему место в списках партии львовского мэра на предстоящих парламентских выборах на Украине.

Сможет ли Андрей Садовой устоять от соблазна заполучить очередной российский кошелек в своей партии? Ни для кого секрет, например, близость Андрея Садового к российскому олигарху Михаилу Фридману. Исходя из этого, можно предположить, что наличие и других российских денег в партийной кассе «Самопомощь» не насторожит. Вероятно, эти средства могут быть использованы для участия Садового на выборах президента Украины в марте 2019 года.

В недолгой истории «Самопомощи» на политической карте Украины уже был случай, когда Криппа баллотировался от нее в Киевсовет. Тогда он проиграл, но при этом, как писали некоторые СМИ, Максим Криппа создал альтернативный список «Самопомощи» и продавал в нем проходные места. Разразился большой скандал, но это не помешало Криппе продолжить «налаживать мосты» между Самопомощью и своими российскими партнерами.

«Chel.Pro»