Весь мир за Россию и Трамп тоже, а все остальные «жалкие люди», – Путин

Основные приоритеты российской внешней политики из уст самого Путина. Отметим, что никаких договоренность у России и США относительно вопросов Украины быть не может.

Путин признался, почему Россия грабит своих соседей; руководство к действию, если из Кремля звучат заявления о миролюбии. Все это и многое другое – в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Приоритеты российской внешней политики, и почему никаких договоренностей с Трампом по Украине нет и быть не может.

А также почему Россия не боится поставлять природный газ для обогрева казарм солдат НАТО.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»