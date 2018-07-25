Прокуратура Крыма призывает строго наказывать иностранных гостей российских оккупантов

Гости российских оккупационных властей Крыма должны понести наказание за посещение полуострова и участие в мероприятиях организованных оккупантами.

Прокурор Крыма Гюндуз Мамедов требует усилить работу по привлечению к ответственности иностранцев, посещающих полуостров для участия в мероприятиях, организованных оккупационными властями. Об этом сообщает прокуратура Автономнойй Республики Крыма.

Отмечается, что на координационном совещании 24 июля ставили вопросы о незаконных заходах морских судов в закрытые порты Крыма, полетах авиабортов и нарушении порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию представителями иностранных государств для участия в различных мероприятиях оккупационных властей.

«Я неоднократно подчеркивал необходимость использования институтов специального предварительного расследования и механизмов международно-правового сотрудничества. Как это ни прискорбно, но в полной мере этого не происходит. Да, у нас созданы реестры, которые ежедневно пополняются нарушителями украинского законодательства, но я требую реальных шагов для привлечения виновных лиц к ответственности», – сказал Мамедов.

Он напомнил слова президента о том, что надо сделать Крым неподъемным для страны-оккупанта.

«Когда перестанут ходить суда, летать самолеты и ездить иностранные гастролеры – это непременно ускорит этот процесс», – сказал Мамедов.

Группа депутатов во главе с внефракционным Петером Марчеком на прошлой неделе заявила о планах посетить оккупированный полуостров в августе. Они сообщили, что собираются прибыть до Крыма из Москвы. Об этом сообщал словацкий портал «SME».

В ответ посол Украины Юрий Мушка заявил, что из-за этого визиат им грозит запрет на въезд в Украину в будущем, передает «Европейская Правда».

«Те, кто посещает Крым нарушают законы Украины, и украинская сторона ответит на это решение. Думаю, люди, которые посетят Крым, в будущем столкнутся с запретом въезда в Украину» – сказал Мушка.

Слова посла возмутили спикера словацкого парламента Андрея Данко, который заявил, что посол не должен указывать депутатам Словакии, куда им ехать или не ехать.

Сами же депутаты не думают отказываться от намерений посетить Крым. Марчек заявил, что хочет проверить, действительно ли по своей воле населения Крыма решило быть с Россией и затем подготовить соответствующий доклад для информирования словаков.

«Посол Украины говорит, что запретит мне въезд на территорию Украины. Извините, разве так поступает страна-приятель?» – сказал он.

Сейчас известно, что в состав делегации словацких депутатов кроме Марчека войдут внефракционная Мартина Шимковичова, трое депутатов правящей Smer-SD и депутат националистической SNS.

Ранее Украина неоднократно запрещала въезд на свою территорию российским журналистам, актерам и даже политикам из европейских стран за то, что они незаконно посещали аннексированный Крым.

Прокуратура АР Крым