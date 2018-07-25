В Лисичанске будут судить организатора песевдореферендума «ЛНР»

Дело на одного из создателей «избирательного участка» в Лисичанске для проведения псевдореферендума по провозглашению российского оккупационного анклава «ЛНР» собираются передавать в суд, для заочного рассмотрения.

Прокуратура Луганщины направила в суд обвинительный акт в отношении одного из организаторов псевдореферендуму во временно оккупированном Лисичанске в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации прокуратуры, весной 2014 года житель Лисичанска создал избирательный участок в одной из местных школ.

Он также обеспечил доставку и хранение бюллетеней, а после проведения так называемого голосования передал их представителям «ЦИК ЛНР».

Преступника будут судить заочно, поскольку он скрывается от правоохранителей. Его объявили в розыск.

Производство по нему было открыто по ч. 2 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Отметим, что Лисичанск был оккупирован боевиками «ЛНР» с конца мая по конец июня 2014 года.

Прокуратура Луганской области