В Лисичанске будут судить организатора песевдореферендума «ЛНР»

Дело на одного из создателей «избирательного участка» в Лисичанске для проведения псевдореферендума по провозглашению российского оккупационного анклава «ЛНР» собираются передавать в суд, для заочного рассмотрения.
Прокуратура Луганщины направила в суд обвинительный акт в отношении одного из организаторов псевдореферендуму во временно оккупированном Лисичанске в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По информации прокуратуры, весной 2014 года житель Лисичанска создал избирательный участок в одной из местных школ.
Он также обеспечил доставку и хранение бюллетеней, а после проведения так называемого голосования передал их представителям «ЦИК ЛНР».
Преступника будут судить заочно, поскольку он скрывается от правоохранителей. Его объявили в розыск.
Производство по нему было открыто по ч. 2 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
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Отметим, что Лисичанск был оккупирован боевиками «ЛНР» с конца мая по конец июня 2014 года.