Россия поменяла тактику блокирования Азовского моря, – Слободян

Россия теперь задерживает иностранные суда идущие в порта Украины на входе в Керченский пролив, затягивая при этом решение о разрешение на проход в Азовское море.

Россия изменила свое поведение в Азовском море – начала задерживать иностранные суда во время их прохода через Керченский пролив. Об этом на пресс-конференции в среду сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян, передает «Укринформ».

«Мы отслеживаем, что Российская Федерация изменила алгоритм своих действий в Азовском море… задерживает иностранные суда, идущие в Украину, в Керченском проливе, затягивая время предоставления разрешений прохода именно через Керченский пролив. Есть информация, что время задержки судов иногда составляет до 3-х суток», – сказал он.

По словам Слободяна, это влияет на экономическую привлекательность Украины.

В то же время он отметил, что по международному договору Азовское море является морем внутреннего пользования как для Украины, так и для РФ. Его могут свободно использовать две стороны, поэтому формально Россия может досматривать суда, но мы «понимаем, для чего это делается».

Отвечая на вопрос журналистов, есть ли смысл разрывать этот договор о двустороннем использовании Азовского моря, Слободян отметил, что изменение договора имеет ценность только тогда, когда обе стороны намерены его выполнять.

«Мы можем принять такое решение в одностороннем порядке, но, по моему мнению, эффекта от этого не будет», – сказал он.

В свою очередь руководитель Центра оборонных реформ Александр Данилюк отметил, что, по его убеждению, российская сторона создает проблемы для судов, которые заходят в Украину, для давления на нее, в частности в вопросе восстановления Украиной водоснабжения Крыма.

Он пояснил, что из-за задержек иностранные суда начинают пересматривать свою логистику, чтобы не заходить в порты Мариуполя и Бердянска, а это создает экономические проблемы для этих городов.

«РФ создает предпосылки для определенных негативных экономически-социальных последствий в этих городах», – добавил Слободян.

Представитель ГПСУ отметил: уже есть сведения о том, что в Мариупольском порту формируется псевдоорганизация для создания беспорядков в городе.

Ранее глава Минфраструктуры Владимир Омелян заявил, что с конца апреля 2018 г. пограничники РФ задержали в Азовском море почти 100 украинских судов. Позже стало известно, что спецслужбы России задержали 148 судов, направлявшихся через Керченский пролив к портам Бердянска и Мариуполя.

Омелян также заявил, что Украина ведет перговоры о введении санкций против черноморских портов РФ из-за блокады Азовского моря.

Украинские пограничники в свою очередь сообщили, что «россияне начали жесткую политику задержания и осмотра судов», которые следуют через Керченский пролив. По информации ГПСУ, с 30 апреля российские спецслужбы ежедневно останавливают судна для осмотра и идентификации экипажа.

В ведомстве отметили, что РФ использует этот досмотр судов как элемент политического и экономического давления на Украину, но суда не задерживают, а осматривают, поэтому «формально россияне ничего не нарушают».

Президент Украины Петр Порошенко отдал приказы украинским военным, направленные на прекращение массовых задержаний судов, следующих через Керченский пролив.

Также Порошенко не исключил, что Россия планирует атаку на порт в Мариуполе и, возможно, военную операцию в Азовском море.

В МИД говорят, что «вопрос Азова» сейчас имеет «искусственно созданное обострение в информационном поле», а действия россиян, фактически, не противоречат международному морскому праву.

«Укринформ»