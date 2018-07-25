Москалькова не назвала лиц которых собирается посетить в Украине

Список российских заключенных находящихся в Украине, которых собирается посетить кремлевский омбудсмен Москалькова не был оглашен на ее пресс-конференции.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова не планирует уточнять список российских заключенных, которых хотела бы посетить в Украине, и ждет, когда ей предоставят такую ​​возможность. Об этом она сообщила журналистам на форуме в РФ, передает «Интерфакс-Украина».

«Нельзя говорить об уточнении списков, когда по старому списку мне не предоставлена ​​возможность посетить ни одного гражданина России, так же как и российскому консулу было отказано в посещении в Киеве Одинцова. Во время нашей первой поездки мы не увидели понимание со стороны Украины. Ждем, когда нам будет предоставлена ​​такая возможность посетить хотя бы одного гражданина России», – заявила Москалькова.

По ее словам, большинство граждан в направленном им списке из 34 заключенных имеют два гражданства – российское и украинское.

«Это особенность ситуации, требующей договоренности между сторонами относительно статуса этих людей, предоставлении им консульской помощи и решении вопроса о их посещения не консульскими органами, в частности уполномоченным», – отметила Москалькова.

По ее словам, другой список из 51 человека в Украине направило министерство иностранных дел России и Украина тоже прислала свой список «на 50 с лишним человек».

«Я готова руководствоваться любым списком, который встретит понимание со стороны Украины», – утверждает уполномоченный.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова получила список, находящихся в Украине лиц, с которыми хочет встретиться омбудсмен РФ Татьяна Москалькова.

Украинский омбудсмен пишет, что Украина требует, чтобы россияне откорректировали список, а также напомнила, что Москалькова уже посетила 7 моряков.

28 июня Денисова поехала в Лабытнанги (РФ), чтобы встретиться с политзаключенным Сенцов, ее не пустили.

Россияне утверждают, что Сенцов гражданин России, а Денисова – нет.

Ранее директор РИА «Новости в Украине» Кирилл Вышинский, которого подозревают в госизмене заявил, что отказывается от украинского гражданствав пользу российского, надеясь на выдачу его РФ.

«Интерфакс-Украина»