Путин является террористом, – Гриценко

Скандально известный украинский оппозиционный политик Гриценко, обвиненный в России в подготовке терактов ответил на заявление ведомства Бастрыкина.

Экс-министр обороны Анатолий Гриценко недоумевает относительно обвинений Следственного комитета России в призывах к террористической деятельности. Свой комментарий он опубликовал в блоге «Украинской Правды».

«Следственный комитет России выдвинул мне обвинение и возбудил уголовное дело. Это первое уголовное дело за всю мою жизнь», – пишет Гриценко.

Он отмечает, что во всем мире «террористами признают тех, кто сбивает гражданские авиалайнеры, убивая сотни невинных людей. Кто травит исподтишка химическим оружием. Кто подрывает жилые дома, поджигая войну в Чечне», но в России дела обстоят совсем иным образом.

Гриценко иронично предложил президенту России Владимиру Путину возбудить уголовные дела против ветеранов, которые защищали родину во время Второй мировой.

Напомним, СК РФ обвинил Гриценко в том, что он якобы призывал взрывать на территории России железнодорожные поезда.

Уголовное дело против него открыли по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

Еще одно дело против политика в России возбудили в 2017 году.

В настоящее время уголовные дела в России против Гриценко соединены в одно производство, ему заочно предъявлено обвинение.

За аналогичные «преступления» в России хотят «судить» многих украинских политиков: Дмитрия Яроша, Юрия Березу, Андрея Левуса и Игоря Мосийчука, Антона Геращенко, Владимира Парасюка.

«Украинская Правда»