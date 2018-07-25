«Ударим по свободе слова?». Фальшивая репутация Ассанжа

Все, что делает и говорит основатель «Викиликс», поразительным образом совпадает с целями Кремля. Это едва ли изменит отношение к нему балбесов в майках с портретом Че Гевары, но наверняка заинтересует американский суд.

Левые всего мира в трауре: правительство Эквадора, похоже, решило перестать укрывать Джулиана Ассанжа в своем посольстве в Лондоне. Основатель «Викиликс» уже несколько месяцев лишен возможности пользоваться интернетом и ограничен во многом другом, пишет на страницах «Сноба» ведущий программ и комментатор телеканала «Дождь», политический обозреватель «Deutsche Welle» Константин Эггерт.

Один из главных подручных Ассанжа, журналист Гленн Гринвалд – тот, который был главным контактом Эдварда Сноудена, еще одного героя антиглобалистов и прочих «борцов с империализмом», – сообщил, что президент Эквадора Ленин Морено специально приезжал в Лондон на Всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями (Морено сам передвигается в инвалидном кресле), чтобы попутно обсудить с британскими властями процесс лишения скандального австралийца дипломатической защиты. Выдворение Ассанжа может случиться в ближайшие дни, утверждает Гринвалд.

Своей неуемной активностью, осуществляемой за счет приютивших его эквадорцев, Ассанж сумел надоесть даже левому правительству в Кито. Участие «Викиликс» в публикации переписки со взломанного сервера Национального комитета Демократической партии США во время предвыборной кампании 2016 года сильно испортило отношения эквадорцев с Вашингтоном. А громогласные заявления Ассанжа о поддержке каталонских сепаратистов в 2017 году ударили по отношениям с бывшей метрополией – Испанией, связи с которой у Эквадора традиционно тесные.

Видимо, Ленин Морено, в отличие от своего предшественника Рафаэля Коррео, решил, что Ассанж стал слишком большой обузой для его страны. Вдобавок обеспечение безопасности и комфорта беглеца стоило не самому богатому государству Южной Америки 5 миллионов долларов.

Основателю «Викиликс» уже не грозит выдача в Швецию по обвинению в изнасиловании. Стокгольм отозвал ордер на арест в прошлом году ввиду невозможности добраться до подозреваемого. В теории шведы могут возобновить расследование, однако на практике едва ли пойдут на это. Ведь в Великобритании Ассанжа ждет арест за то, что он сбежал в эквадорское посольство (юридически – в другую страну), несмотря на собранный и внесенный за него сторонниками залог – без малого 300 тысяч фунтов стерлингов.

Ассанж отрицает любую связь с Москвой. Но его слова звучат неубедительно, однако больше всего Ассанжа беспокоит перспектива выдачи в Америку, где против него ФБР не первый год ведет расследование. Предполагаемое обвинение – шпионаж. В случае передачи правосудию США это означает для основателя «Викиликс» очень длительное, возможно, пожизненное заключение или даже смертную казнь.

Австралиец логично полагает, что, как только он выйдет на улицу, его сначала арестуют и осудят британцы. За этим последует запрос из Америки, новый суд и приговор. Есть, правда, одно но: администрация Дональда Трампа едва ли мечтает, чтобы и без того болезненное для нее расследование вмешательства Кремля в выборы 2016 года пополнилось показаниями Ассанжа о том, как и от кого именно в «Викиликс» получили доступ к переписке штаба демократов.

Впрочем, ФБР достаточно независимо, чтобы продолжить расследование. Ассанж отрицает любую связь с Москвой. Но его опровержения звучат неубедительно.

Джулиан Ассанж и Эдвард Сноуден, столь успешно позирующие в качестве икон свободы слова, набравшие по несколько международных премий от легковерной западной левой общественности, с моей точки зрения, все эти годы соревнуются между собой за звание «Мистер Дутая Репутация».

Поток слов об «истинной демократии» и «свободе информации» – завеса. За ней – их реальные дела. Оба героя считают своим главным врагом Соединенные Штаты и вообще Запад. Все свои усилия они направили на борьбу именно с ними. Можно сколько угодно кричать о «прозрачности» и «праве на информацию», но, когда ты требуешь их не от Башара Асада, династии Кимов, Николаса Мадуро, иранских мулл, Владимира Путина и Реджепа Эрдогана (при всей разнице между этими людьми и режимами), а от Америки, тут что-то явно не так.

В случае со Сноуденом можно при определенных условиях предположить, что он не завербованный агент, а просто наивный идеалист, попавший в ловушку. Ему теперь долгие годы суждено жить в московской квартире, где, полагаю, «жучки» вмонтированы даже в кофемолку. Ассанж – совершенно другой типаж. Он действовал не спеша, со стратегическим расчетом.

Сначала привлек общественное внимание и заручился доверием к себе публикацией сенсационных материалов о политической коррупции и насилии в Кении. Затем последовали иракские разоблачения. Они еще могли как-то сойти за вопль озабоченного несправедливостью и насилием наивного, но честного человека. Но и публикация архива переписки Государственного департамента, и обнародование электронной корреспонденции Демпартии в 2016 году были залпами в личной войне Ассанжа именно с Соединенными Штатами.

Свои истинные симпатии он окончательно перестал скрывать, когда в 2012 году принял предложение RT на серию интервью со знаменитостями под названием «Мир завтра». Серия оказалась типичным образцом гибридной информационной войны, которую много лет ведет кремлевский пропагандистский канал. Ассанж интервьюировал вполне достойных людей, таких как избранный в результате «арабской весны» президент Туниса Монсеф Марзуки, молодые деятели египетской оппозиции, консервативный публицист Дэвид Горовиц и левый интеллектуал Тарик Али.

А наряду с ними публике предложили знаменитостей более специфического толка – лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу, кумира неомарксистов-сталинистов, словенского профессора Славоя Жижека, так называемых «узников Гуантанамо» – Моаззама Бега и Асима Курейши, лидеров движения Occupy.

Советское вторжение в Венгрию в 1956 году стало моментом истины для многих западных коммунистов. Может быть, в XXI веке история повторитсяэ

Все это было густо приправлено антисемитизмом – борцы с «израильским неоколониализмом» (один террорист Насралла чего стоит) в серии представлены особенно щедро. «Мир завтра» отлично справился с главной задачей: пусть и противоречивые, но уважаемые публичные фигуры были поставлены на один уровень с теми, кого философ сэр Роджер Скрутон назвал в своей книге о «новых левых» «дураками, фальшивками и подстрекателями».

Все, что делает и говорит Ассанж, поразительным образом совпадает с целями Кремля. К этому выводу пришли даже некоторые прежние союзники австралийца. Например, некогда славившая его и сотрудничавшая с «Викиликс» ежедневная библия американских либералов – «Нью-Йорк Таймс». После того как портал внес свой вклад в борьбу с Клинтон, редакция осознала, что вся история Ассанжа – это сплошная спецоперация.

Кто, как и почему помогал ему, рано или поздно станет ясно.

Это едва ли изменит отношение к нему балбесов в майках с портретом палача Кубы Че Гевары и «салонных социалистов» в Америке и Европе. Хотя кто знает? Советское вторжение в Венгрию в 1956 году стало моментом истины для многих западных коммунистов. Может быть, в XXI веке история повторится.

Константин Эггерт, «Сноб»