Трамп уже не нужен Путину. Еще раз о последствиях встречи в Хельсинки

Американский политолог Юрий Фельштинский, сбежавший из СССР в 1978-м, считает, что по сравнению с тем, что устроил Трамп, Уотергейт – это мелкая проделка первоклассника.

Знаменитый американский политолог Юрий Фельштинский, известный своими книгами и множеством статей о России считает, что в нынешних условиях Россия способна отказаться от Трампа, как отработанного политического материала. Об этом он рассказал в своем интервью изданию «Деловая Столица», беседуя с Галиной Остаповец.

Фельштинский родился в 1956 г. в Москве. В 1978 г. эмигрировал в США, изучал историю в Брандайсском и Ратгерсском университетах. Доктор философии (PhD, 1989).

В 1993 г. защитил докторскую диссертацию в Институте истории Российской академии наук, став первым иностранным гражданином, которому в России была присуждена ученая степень доктора.

Автор многих книг о России, в том числе «ФСБ взрывает Россию» (в соавторстве с Александром Литвиненко) и «Корпорация: Россия и КГБ во времена президента Путина» (в соавторстве с Владимиром Прибыловским) и «Третья мировая: битва за Украину» (в соавторстве с Михаилом Станчевым).

– Американская пресса и политики назвали пресс-конференцию Дональда Трампа и Владимира Путина самой позорной за все время существования президентства в США. Вы как считаете?

– Так оно и есть. Впервые с момента, когда Трамп стал президентом, его подвергли критике не только демократы, но и республиканцы. Эта критика была единодушной. Может быть, единственным исключением стал сенатор-республиканец Рэнд Пол.

Однако поддержка Трампа Рэндом Полом не случайна. Советником Пола по России является бывший советский гражданин Дмитрий Симес, человек с очень сомнительными кремлевскими связями, инициатор и организатор известной встречи Трампа в вашингтонской гостинице Mayflower 27 апреля 2016 г., на которой присутствовал российский посол Сергей Кисляк. Симес придерживается пророссийской и протрамповской позиции по всем вопросам, касающимся России.

Он постоянно выступает как комментатор на ведущем российском канале, в частности, в программах известного кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева, поддерживая Соловьева в его критике США. Сенатор Пол просто заучивает и озвучивает тексты, которые составляет для него Симес.

Я подозреваю, что для Кремля и Симеса Рэнд Пол является резервным вариантом для «послетрамповской» Америки. Возвращаясь к Трампу, он, безусловно, заслужил столь резкую критику и заслужил ее очень давно. Однако до пресс-конференции с Путиным республиканцы достаточно подчеркнуто отказывались критиковать Трампа, по крайней мере, критиковать резко.

За исключением нескольких республиканцев, типа сенатора Маккейна, который постоянно критикует Трампа со дня номер один, остальные Трампа скорее оправдывали, всегда находя его действиям какие-то объяснения. Сейчас ситуация изменилась. Основные американские телеканалы едины в своей критике.

Некоторые утверждают, что Трамп, может быть, является агентом Кремля или зависимым от Путина человеком и что последний, скорее всего, располагает компроматом в отношении американского президента. С точки зрения национальных интересов США, Трамп совершил измену. Именно так видится его поведение в Хельсинки большинству американцев.

– После возвращения в Вашингтон Трамп пытался оправдать свое поведение. Он говорил, что его неправильно поняли, а затем сказал, что он самый жесткий американский президент в отношении России…

– Слова Трампа не имеют веса. Он не понимает разницы между «да» и «нет», «за» и «против», он на «черное» говорит «белое», а на «белое» – «черное». Не говоря уже о том, что он патологический лгун. Мы привыкли, что нам в глаза всё время лжет Путин.

Но американцы люди наивные: им невозможно представить, что их президент постоянно лжет. Соответственно, Трамп не может признать, что в Хельсинки повел себя как предатель, отказавшись от защиты интересов США. Проблема Трампа в том, что ни при каких обстоятельствах он не может позволить себе сказать ни одного критического слова в отношении Путина. То, что мы видели, – верхняя часть айсберга.

Мы даже представить себе не можем, что Трамп с Путиным обсуждали в закрытой части встречи, когда присутствовали только переводчики. При том уровне критики внутри США, который существует в отношении Трампа, Трамп Путину скоро будет уже не нужен и, может быть, даже станет его отягощать. Трамп засветился как человек, подвластный российскому президенту. Разумеется, отчасти в этом виноват сам Путин.

– Почему?

– Трамп был в фокусе российских спецслужб и лично Путина как минимум с 2007 года. Именно тогда структуры Трампа стали получать серьезные финансовые вливания из России.

– А что, американцы об этом ничего не знали?

– Знали. Но им очень трудно представить себе, что американский политический деятель Трамп пойдет на госизмену. Американцы, повторяю, очень наивные люди. Они очень медленно подходят к истине, не торопясь. Это скорее очевидно людям, которые изучали СССР и Путина. Нам было заметно, что Кремль подбирается к Трампу. Американцам же все это было в новинку.

Как можно было представить, что призыв Трампа к России опубликовать электронную переписку Клинтон – это и есть открытый, наглый призыв к российским спецслужбам опубликовать e-mail политического противника Трампа? Американцам просто невозможно было такое вообразить: что идет наглый и открытый диалог в прямом эфире между кандидатом в президенты Трампом и Путиным.

Только сейчас американцы начинают складывать кусочки этого сложного пазла в одну общую картинку. Маховик этот раскручивается медленно, но когда он раскрутится, остановить его будет сложно. Не случайно министерство юстиции США за день до встречи Трампа и Путина в Хельсинки опубликовало обвинение 12 офицеров ГРУ во вмешательстве в американские выборы.

И не случайно, когда Трамп уже находился в Хельсинки, была арестована Мария Бутина, которую обвиняют в шпионаже в пользу России. Есть ценности, торговать которыми никто не собирается. Пресс-конференция Трампа и Путина – Рубикон для очень многих республиканцев.

Другое дело, что неясно, сколько времени эта критика республиканцами Трампа может продлиться. Соображения циничной политической целесообразности могут заставить их снова начать поддерживать Трампа.

– Если Трамп продолжит свою риторику, то чем эта критика может обернуться?

– Трамп не изменит своей риторику в отношении Путина и России. Ни при каких обстоятельствах ни одного критического слова в отношении Путина он произнести не может. Мы очень много узнали из этой пресс-конференции. Например, что Путин стоял на стороне Трампа во время выборов.

Мы стали свидетелями того, как Путин солгал, сказав, что в 2013 г., когда Трамп был в Москве, он об этом ничего не знал. Это было во время проведения конкурса красоты «Мисс Вселенная» в начале ноября 2013 г. Тогда даже обсуждалась встреча Путина с Трампом. Она не состоялась.

Но между Трампом и Путиным был обмен письмами, и даже Трамп от Путина подарок получил. И вот теперь, в Хельсинки, отвечая на вопрос о том, есть ли у него на Трампа компромат, Путину пришлось врать, что он и знать ничего не знал о поездке Трампа в Москву в ноябре 2013 г.

При таком уровне критики внутри США, при том внимании к Трампу, когда через лупу просматривается каждый шаг американского президента и сделанные им заявления, Трамп Путину скоро просто не будет нужен. Он перестанет быть ему полезен.

– И что теперь Путин будет делать?

– В отличие от министра иностранных дел РФ Лаврова, который считает, что встреча прошла для Путина с грандиозным успехом, я считаю, что встреча для Путина закончилась не меньше катастрофой, чем для Трампа. Трамп засветился как человек, подконтрольный Путину. Из-за этого ценность Трампа как агента свелась к нулю.

Трамп во время предвыборной кампании взял на себя перед Путиным обязательства и затем, как президент, пытался их выполнить: снятие санкций, признание аннексии Крыма, предоставление Путину свободы рук в Украине, роспуск или ослабление НАТО – и это все в обмен на помощь, которую Россия оказывала Трампу начиная с 2007 года.

Путин помогал Трампу во время его избирательной кампании, как мог. ГРУшники помогали по линии хакерских атак, Russia Today поддерживала кандидата от Партии зеленых Джил Стайн, откусывавшую левые голоса, которые в противном случае ушли бы к Клинтон и перевесили бы в ее сторону чашу весов на выборах. WikiLeaks, которому информацию предоставляло ГРУ, через Russia Today распространяла затем эту информацию по всему свету. И все это делалось в поддержку Трампа против Клинтон. Иными словами, Трампу помогали, как могли.

Несмотря на это, уже победивший Трамп оказался беспомощным. Реализовать пункты своей внешнеполитической программы он не может. Он может вбить клин между США и европейскими союзниками Америки, США и странами – участницами НАТО.

Он вносит в умы европейских руководителей серьезные сомнения в том, будут ли США защищать Европу в случае российской агрессии и может ли Европа вообще рассчитывать на помощь США в случае какого-нибудь конфликта с Россией. Абсолютно всем европейским государствам понятно, что пока Трамп находится в Белом доме, рассчитывать на военную помощь со стороны США не следует.

– Американцы воспринимают Трампа как президента?

– У Трампа есть серьезная поддержка на уровне 36% электората, которому абсолютно все равно, Путин поставил Трампа или кто-нибудь еще. Во внутренней политике Трамп придерживается той программы, которая частично совпадает или даже инициирована республиканской партией США.

Трамп пришел в республиканскую партию со стороны, не боялся быть политически некорректным. С одной стороны, явление Трампа – это восстание белого мужчины против попыток американского демократического общества решить расовые проблемы через введение чисто юридических ограничительных мер.

С другой – восстание того же белого мужчины, которого замучила эмансипация женщин.

С третьей – восстание белой женщины, которой не хочется быть эмансипированной. Затем есть проблема эмиграции и эмигрантов.

Отчасти эта проблема тоже расовая, потому как мы не слышим возражений против «белой» иммиграции в США. Те, кто говорят о борьбе с незаконной иммиграцией, подразумевают, на самом деле, эмиграцию латиноамериканцев, прежде всего мексиканцев. Трамп умело эксплуатирует страхи избирателей.

Страх нелегальной миграции – построим стену; страх исламского терроризма – запретим въезд мусульман… В результате американский избиратель, поддержавший Трампа, всегда находил в его программе, может быть, только один, но очень важный для себя пункт, в обмен на который он готов был забыть про все остальное. Путин поставил Трампа или не нет – сторонников Трампа это не волновало.

– Но выполнение его предвыборной программы со стороны выглядит половинчатым…

– Проблема Трампа в том, что он подходит к управлению США, как к управлению бизнесом. Трамп считает, что начальником и хозяином является он. Что он прикажет, то и должно быть сделано. Однако Америка так не управляется.

В том числе она не управляется указами президента. Президентскими указами управлять страной здесь нельзя. Соответственно, президент не может быстро что-то изменить своими указами. В этом плане я считал бы, что никаких отрицательных последствий встречи Трампа и Путина в Хельсинки может и не произойти.

Мне кажется, что после этой встречи саботаж разрушительной внешнеполитической деятельности Трампа со стороны американского госаппарата будет достаточно открытым.

– Трампа может ждать импичмент?

– Да, конечно. Но импичмент в США может провести только Конгресс. Нужны голоса 2/3 его членов. При нынешнем соотношении сил скольких голосов за импичмент подано не будет. Другое дело, что соотношение сил может измениться на ноябрьских 2018 года выборах в Конгресс или даже раньше того, если комиссия Мюллера придет к однозначным обвинениям, говорящим о нарушении Трампом закона.

Если выводы Мюллера будут достаточно очевидными, министерство юстиции США выступит с рекомендациями об импичменте президента. Но здесь начинается уже совсем большая политика, и ситуация настолько беспрецедентная, что загадывать очень сложно.

– Что будет делать Путин?

– Большой вопрос… Путин, помогая Трампу стать президентом, имел что-то ввиду. Например, признание оккупации Крыма; например, отмену санкций и так далее. Но Россия прекрасно существует и при санкциях, потому что определяющим моментом в экономике России являются не санкции, а цена на нефть и газ. А как нам объявили Трамп и Путин в Хельсинки, они уже договорились, что цены на нефть падать не будут. Поэтому дела у Путина идут хорошо.

– Так для чего Путин приводил Трампа к власти?

– У Путина в кармане лежит некая программа, к реализации которой он еще не приступал. Он ждал развития своих отношений с Трампом, ждал четкого понимая, чем может помочь Трамп в реализации его программы. Теперь Путин понял, что Трамп не может ему ничем помочь.

Трамп теперь может Путину только вредить самим фактом своего существования. Пока в Белом доме сидит Трамп, это позволяет его противникам 24 часа в сутки критиковать Трампа за связь с Путиным. И каждый день нам приносит какую-нибудь новость. Соскучиться не удается. Но с точки зрения жизни страны происходящее – катастрофа.

Мы до сих пор в США вспоминаем про Никсона и Уотергейт. Но по сравнению с тем, что устроил Трамп, Уотергейт – мелкие проделки первоклассника. А для Путина это первый шаг в реализации его разрушительной программы в отношении США и американских союзников в Европе.

– В чем эта программа заключается? Что будет дальше?

– Путин человек достаточно приземленный. Он продемонстрировал нам, что величие России видит в территориальных захватах. Он радуется, что Россию, наконец-то, все стали бояться. Это и есть те два направления, в которых он будет продолжать двигаться. Если смотреть на карту, то максимально уязвимыми являются, разумеется, страны Балтии.

– Они же члены НАТО?

– Да. Но абсолютно понятно, что при нынешнем президенте США НАТО не будет задействовано в случае конфликта с Россией. По крайней мере, рассчитывать на это не стоит. В состоянии ли Европа защищать страны Балтии без американского вмешательства и без их помощи – я не знаю.

У президента США в том, что касается использования американских войск за границей, на начальной фазе операции очень большие полномочия. Он может отдать приказ начать военные действия. А может приказать их не начинать. Затем Конгресс должен либо остановить эту войну, либо одобрить ее. Это занимает время.

Если российские войска вторгнутся в Латвию, Литву и Эстонию, именно от президента США будет зависеть, даст ли он указания на начало военных действий против России или не даст.

После того, что мы видели в Хельсинки, можно себе представить, что Трамп пойдет против Путина? Конечно, сегодня российское вторжение в страны Балтии кажется маловероятным.

Но оккупация Крыма в 2013 году тоже казалась плодом болезненного воображения. А в 2014-м стала фактом. Мы сейчас обсуждаем сценарий, легко приводящий к Третьей мировой войне. И в это тоже почти невозможно поверить.

Впрочем, и Первая и Вторая мировые войны начинались в ситуации, когда ни одна из участвующих сторон не считала, что вступает в мировую войну. И в 1914-м и в 1939-м всем казалось, что речь идет об очередном локальном конфликте.

– В последние два месяца складывается впечатление, что Путину все сходит с рук…

– Чемпионат мира по футболу и «Северный поток-2» не подпадают под категорию «все сходит с рук». В конце концов, СССР Олимпиаду в 1980 году тоже планировал проводить. Она, правда, совпала с оккупацией Афганистана, и в итоге ее бойкотировали.

Но исходно никто не видел ничего неправильного в том, чтобы проводить Олимпиаду в Советском Союзе. Хотя СССР был политическим противником. Мы жили в годы холодной войны в черно-белой ситуации, когда был плохой Советский Союз и хороший Запад. В 1991 году эта картина изменилась, и Россия из категории плохого соседа постепенно перешла в категорию друга и союзника.

С 2000 года Россия медленно, но уверено идет по тропе войны. К сегодняшнему дню, особенно после вторжения в Украину в 2014 году, США переквалифицировали Россию в противники. Надо было это сделать, конечно же, еще в 2008-м, после вторжения в Грузию.

Но тогда администрация Буша-младшего сделала все возможное, чтобы конфликт сгладить. Сейчас, с точки зрения американцев, Россия – противник. Но согласитесь, если бывший канцлер Германии Шредер официально получает от «Газпрома» миллионы долларов, работая в интересах России, и никто в Германии не предъявляет ему претензий и не говорит, что он предатель, это означает, что мы живем уже не в черно-белом мире.

Очень трудно противостоять платежам в миллионы долларов. За такие деньги во многих странах часто можно купить политического деятеля (и не только бывшего). В современном мире при ведении гибридной войны подкуп – самый эффективный и дешевый способ ведения военных действий против противника.

Юрий Фельштинский, «Деловая Столица»