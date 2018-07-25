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Зона "русского мира"

За что проголосует Донбасс на предложенном Москвой псевдореферендуме?

Георгий Тука, «Радио НВ»
25 июля 2018

Мнение тех, кто живет на оккупированных территориях, существенно трансформировалось за годы войны. Это обстоятельство серьезно повлияет на результаты такого псевдореферендума.

У меня нет возможности залезть в голову Путину или коллективному Путину – сообществу россиян при власти. Тем не менее, «новые идеи» России, озвученные в Хельсинки, свидетельствуют о том, что – хорошо это или плохо – но Москва ищет пути выхода из Донбасса. И один из них – проведение псевдореферендума, заявляет авторской программы Валерия Калныша «Підсумки тижня» в эфире «Радио НВ» замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.

Я хотел бы напомнить, что никакие мероприятия подобного рода не предусмотрены нашей Конституцией: кто, как и под каким соусом их не проводил бы – Украина никогда не признает результаты. Это касается и так называемого референдума в Крыму, который «мы провели», как сказал Путин.

То есть с юридической точки зрения – это полный нонсенс. И в мировой практике мне неизвестны случаи, когда такие мероприятия проводились на оккупированных территориях.

Что выбрали бы люди, если бы такой референдум все же состоялся? Я субъективен в данном случае, поскольку чаще общаюсь с теми, живущими на оккупированных территориях, кто занимает либо проукраинскую позицию, либо просоветскую, с теми, для кого действительно нет разницы между Россией и Украиной. Так вот среди последних наиболее популярным ответом на вопрос, стоит ли вернуться в СССР, был бы ответ «да».

Что касается контраверсионных вопросов, например, а что бы вы выбрали – Россию, Украину или независимость, то голоса разделились бы в разных пропорциях. Мнение людей, которые живут на оккупированных территориях, существенно трансформировалось за годы войны.

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Во-первых, превалирует мысль о том, «что Россия нас предала». Как бы ни было горько нам в Украине это осознавать, но такие настроения существуют.

Ведь изначально, когда определенная категория людей увидела, как лихо откусили Крым, они решили, что Украина то же разрешит сделать и с Донбассом. И когда Россия не проявила должной инициативы включить Донецкую и Луганскую области в свой состав, люди восприняли это как предательство.

Есть также достаточно большое количество тех, кто отчаялся. Тех, кто верил в позитивные перемены, но они так и не состоялись, а уровень жизни стремительно начал ухудшаться. Не могу сказать, что все эти люди готовы завтра надеть вышиванку и спеть гимн Украины, но они явно хотят покоя. И прежде всего мира.

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А во-вторых, если раньше подобные разговоры случались на кухне, то теперь все чаще и чаще в публичных местах – на рынках, остановках. Многое сводится к одной фразе – при Украине было лучше.

Ситуация очень сложная и я не стал бы ее упрощать – все на Донбассе за Украину или против. Очевидно одно – состояние людей угнетенное.

Георгий Тука, «Радио НВ»

Tags: донбасс, Референдум, Россия, Тука, Украина

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