За что проголосует Донбасс на предложенном Москвой псевдореферендуме?

Мнение тех, кто живет на оккупированных территориях, существенно трансформировалось за годы войны. Это обстоятельство серьезно повлияет на результаты такого псевдореферендума.

У меня нет возможности залезть в голову Путину или коллективному Путину – сообществу россиян при власти. Тем не менее, «новые идеи» России, озвученные в Хельсинки, свидетельствуют о том, что – хорошо это или плохо – но Москва ищет пути выхода из Донбасса. И один из них – проведение псевдореферендума, заявляет авторской программы Валерия Калныша «Підсумки тижня» в эфире «Радио НВ» замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.

Я хотел бы напомнить, что никакие мероприятия подобного рода не предусмотрены нашей Конституцией: кто, как и под каким соусом их не проводил бы – Украина никогда не признает результаты. Это касается и так называемого референдума в Крыму, который «мы провели», как сказал Путин.

То есть с юридической точки зрения – это полный нонсенс. И в мировой практике мне неизвестны случаи, когда такие мероприятия проводились на оккупированных территориях.

Что выбрали бы люди, если бы такой референдум все же состоялся? Я субъективен в данном случае, поскольку чаще общаюсь с теми, живущими на оккупированных территориях, кто занимает либо проукраинскую позицию, либо просоветскую, с теми, для кого действительно нет разницы между Россией и Украиной. Так вот среди последних наиболее популярным ответом на вопрос, стоит ли вернуться в СССР, был бы ответ «да».

Что касается контраверсионных вопросов, например, а что бы вы выбрали – Россию, Украину или независимость, то голоса разделились бы в разных пропорциях. Мнение людей, которые живут на оккупированных территориях, существенно трансформировалось за годы войны.

Во-первых, превалирует мысль о том, «что Россия нас предала». Как бы ни было горько нам в Украине это осознавать, но такие настроения существуют.

Ведь изначально, когда определенная категория людей увидела, как лихо откусили Крым, они решили, что Украина то же разрешит сделать и с Донбассом. И когда Россия не проявила должной инициативы включить Донецкую и Луганскую области в свой состав, люди восприняли это как предательство.

Есть также достаточно большое количество тех, кто отчаялся. Тех, кто верил в позитивные перемены, но они так и не состоялись, а уровень жизни стремительно начал ухудшаться. Не могу сказать, что все эти люди готовы завтра надеть вышиванку и спеть гимн Украины, но они явно хотят покоя. И прежде всего мира.

А во-вторых, если раньше подобные разговоры случались на кухне, то теперь все чаще и чаще в публичных местах – на рынках, остановках. Многое сводится к одной фразе – при Украине было лучше.

Ситуация очень сложная и я не стал бы ее упрощать – все на Донбассе за Украину или против. Очевидно одно – состояние людей угнетенное.

Георгий Тука, «Радио НВ»