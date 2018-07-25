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Новости

Оккупационные власти Крыма оставили в силе «приговор» украинцу Лимешко

«Радио Свобода»
25 июля 2018

В Лимешко был обвинен в подготовке диверсий в аннексированном Россией Крыму. Российский «суд» не упомянул эти обвинения, но вынес приговор по обвинению в «незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ».

Верховный суд аннексированного Россией Крыма оставил в силе приговор украинцу Геннадию Лимешко, арестованному летом 2017 года по подозрению в подготовке диверсий. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», суд принял такое решение 24 июля.

Лимешко просил исключить из приговора мотив политической вражды, однако суд его просьбу не удовлетворил.

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Апелляционную жалобу подал сам подсудимый и адвокат по назначению Эльвина Чулакчи, которая не участвовала в заседании 24 июля.

В жалобах не была оспорена квалификация, но указывалось, что защита считает приговор не соответствующим преступлению, которое признал Лимешко.

Во время прений сторон защита просила снизить срок наказания до 4 лет лишения свободы.

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Ранее сообщалось, что в приговоре Геннадию Лимешко, которого сначала обвиняли в подготовке диверсий в аннексированном Россией Крыму, российский суд не упомянул эти обвинения.

10 мая подконтрольный Кремлю Судакский городской суд признал Геннадия Лимешко виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы по обвинению в «незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ».

Вину Лимешко признал, дело рассматривалось в особом порядке. Среди смягчающих обстоятельств, учтенных судом, – малолетняя дочь Лимешко.

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Среди отягчающих – политический мотив преступления: «ненависть и вражда в связи с присоединением Крыма к России».

Срок отбывания наказания исчисляется с 10 мая 2018 года.

12 августа 2017 года ФСБ России сообщила о задержании в аннексированном Крыму мужчины, которого они назвали «агентом СБУ» и обвинили в подготовке диверсий на полуострове.

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Позже российские спецслужбы обнародовали видео задержания и допроса мужчины. На камеру он назвал себя Геннадием Лимешко 1992 года рождения и признался в том, что якобы готовил диверсии на территории Крыма.

В Минобороны Украины сообщили, что задержанный на аннексированном полуострове и объявленный ФСБ России «агентом СБУ» гражданин Украины Геннадий Лимешко служил в Вооруженных силах Украины по контракту и был уволен в мае 2017 года из-за служебного несоответствия.

В СБУ назвали «очередной провокацией» сообщения ФСБ России о задержании украинского «агента».

«Радио Свобода»

Tags: Геннадий Лимешко, крым, оккупация, Россия, суд

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