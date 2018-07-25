Оккупационные власти Крыма оставили в силе «приговор» украинцу Лимешко

В Лимешко был обвинен в подготовке диверсий в аннексированном Россией Крыму. Российский «суд» не упомянул эти обвинения, но вынес приговор по обвинению в «незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ».

Верховный суд аннексированного Россией Крыма оставил в силе приговор украинцу Геннадию Лимешко, арестованному летом 2017 года по подозрению в подготовке диверсий. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», суд принял такое решение 24 июля.

Лимешко просил исключить из приговора мотив политической вражды, однако суд его просьбу не удовлетворил.

Апелляционную жалобу подал сам подсудимый и адвокат по назначению Эльвина Чулакчи, которая не участвовала в заседании 24 июля.

В жалобах не была оспорена квалификация, но указывалось, что защита считает приговор не соответствующим преступлению, которое признал Лимешко.

Во время прений сторон защита просила снизить срок наказания до 4 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в приговоре Геннадию Лимешко, которого сначала обвиняли в подготовке диверсий в аннексированном Россией Крыму, российский суд не упомянул эти обвинения.

10 мая подконтрольный Кремлю Судакский городской суд признал Геннадия Лимешко виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы по обвинению в «незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ».

Вину Лимешко признал, дело рассматривалось в особом порядке. Среди смягчающих обстоятельств, учтенных судом, – малолетняя дочь Лимешко.

Среди отягчающих – политический мотив преступления: «ненависть и вражда в связи с присоединением Крыма к России».

Срок отбывания наказания исчисляется с 10 мая 2018 года.

12 августа 2017 года ФСБ России сообщила о задержании в аннексированном Крыму мужчины, которого они назвали «агентом СБУ» и обвинили в подготовке диверсий на полуострове.

Позже российские спецслужбы обнародовали видео задержания и допроса мужчины. На камеру он назвал себя Геннадием Лимешко 1992 года рождения и признался в том, что якобы готовил диверсии на территории Крыма.

В Минобороны Украины сообщили, что задержанный на аннексированном полуострове и объявленный ФСБ России «агентом СБУ» гражданин Украины Геннадий Лимешко служил в Вооруженных силах Украины по контракту и был уволен в мае 2017 года из-за служебного несоответствия.

В СБУ назвали «очередной провокацией» сообщения ФСБ России о задержании украинского «агента».

«Радио Свобода»